（修正）德国合组执政联盟谈判在即 主要政党仍难形成共识

（内文第四段有误，应为“组建”，而非“组件”）

路透柏林1月2日 - 德国总理默克尔所属的保守党派以及社会民主党(SPD)周二在有关移民及减税等问题上针锋相对，目前各界对于他们是否能够就设立新“大联合”政府达成共识的质疑与日俱增；过去四年即是由大联合政府主政。

德国全国大选结束至今已经有三个月时间，默克尔仍未能组成政府，饱受压力的她希望能够说服SPD合组政府，以保住第四任总理任期，尽管在9月选举中遭受了挫败。

各政党领袖将在1月3日会面进行初步协商，预定在1月7日至12日进行全面性协商，但目前有越来越多政界人士表示，默克尔或许需要以少数政府的方式执政，不然就得面对新的选举。

SPD副主席Thorsten Schaefer-Guembel表示，部分保守党派人士近期的谈话对于“任何形式的政府组建构成了反效果”，这些谈话令人质疑保守党派人士联合执政的意愿。

他表示，能否达成新的联合政府仍然毫无定论，也无法肯定会谈能否产生充分的信任。

“即使默克尔总理不愿承认，少数政府仍为一个选项，”他在帕绍新报(Passauer Neue Presse)周二刊登的专访中表示。

Schaefer-Guembel提到与保守派阵营之间就诸多议题存在分歧，把部分保守派人士所提出为高收入人群减税的提议斥为“荒谬”。

保守派与SPD对医疗保健、移民、欧洲、工作规定与养老退休金等议题也各持己见。

默克尔所属德国基督教民主党(CDU)颇具影响力的经济委员会表示，在本周召开的会议中，其将敦促基督教社会联盟(CSU)领导人推动筹组少数政府，声称如果SPD在联合政府中推动通过其支出计划，德国将面临“庞大的财政负担，要用几代人承担。”(完)