《分析》欧洲面临的新风险：德国只愿自扫门前雪

路透柏林9月26日 - 2008年，时任法国总统萨科齐(Nicolas Sarkozy)因不满德国总理默克尔对全球金融危机的谨慎回应，对其进行了猛烈抨击。

“法国在行动，而德国只是想想而已，”萨科齐愤怒地说道。

将近10年之后，德国一场大选使默克尔的实力遭到削弱，一个新兴的极右翼政党跻身议会。欧洲民众担心，一个厌恶风险的、只愿自扫门前雪的德国又回来了。

“如果你身处其他欧洲国家的首都，你会不安地观察形势，”伦敦智库查塔姆社(Chatham House)的主管Robin Niblett表示。“默克尔采取协调立场、扮演领导角色以及推动欧洲向前发展的空间已经缩小了。”

回看2008年，迅速恶化的金融危机的复杂性，以及对大规模刺激措施的反感都使默克尔保持谨慎。而这一次，使默克尔缩手缩脚的因素是国内政局。

法国新任总统马克龙在施压默克尔与之协力重塑欧洲，英国退欧协商接近紧要关头，在此之际，德国总理要就组成执政联盟面临数月的艰难协商，而且协商可能无果而终。

如果默克尔能够与亲商的自由民主党(FDP)和环保主义政党绿党组成三党执政联盟--这也是她目前唯一的选择--那么几乎可以肯定其稳定性将不如目前的政府。

新的执政联盟在德国下议院，将必须面对以社会民主党(SPD)和新选择党(AfD)为首更加强烈的反对气焰。新选择党也是逾半个世纪来首个进入议会的极右翼政党。

此次选举中，默克尔所在的保守派阵营只得到32.9%的票数，为1949年以来最低，而新选择党势头见涨，原因在于默克尔在2015年允许数以十万计的难民进入德国。

这已损及默克尔在党内的声望，并吓到她的巴伐利亚盟友--基督教社会联盟(CSU)，在周日的投票中，CSU选票流失，支持者转投新选择党。相比自由民主党和绿党，CSU可能更难成为默克尔的伙伴。

**民粹主义并未远离**

进入2017年，欧洲的政治格局关乎民粹主义浪潮会否席卷欧洲大陆。这股浪潮先前已经促成了英国退欧，以及特朗普当选美国总统。

不过，荷兰首相吕特(Mark Rutte)的民意支持率超过极右翼人士威尔德斯(Geert Wilders)；而法国选民也选择了毫不掩饰支持欧洲立场的中间派人士马克龙，而非极右翼的勒庞(Marine Le Pen)。

德国周日的大选中，政治中间派也取得胜利。中右翼和中左翼党派赢得超过73%的选票，极右翼的AfD与强硬左派Linke的得票率仅约为22%。

但投票结果也提醒欧洲人，民粹主义并未远离；它暴露出德国这个“稳定支柱”上存在的裂痕。在当前这个可能是二次世界大战后最具挑战性的十年中，德国和默克尔一直充当着欧洲稳定支柱的角色。

“从欧洲角度而言，德国大选是一次双重打击，”前世界贸易组织总干事拉米(Pascal Lamy)表示。“一方面，默克尔的政治地位被削弱；另一方面，反欧洲的力量得到增强。”

德国与其他国家一些政府人士将此次大选称为默克尔时代终结的开端。虽然她周一承诺干满四年任期，但许多人预期她在两三年后就会交棒给继任者。

荷兰国际集团(ING)首席德国分析师Carsten Brzeski周一指出，大选结果可能令默克尔比所有人的预期更早沦为“跛脚鸭”。

法国等国家政府官员表示，欧洲下一场重大改革可能不会有默克尔参与。其他人士则对后默克尔时代的德国政策道路表示担忧。

**巨大的风险**

这些担忧可能有些过头了。默克尔最擅长调解不同阵营的分歧，这也是未来几个月她要做的工作，努力促使CSU、绿党和FDP进行合作。

法国总统的顾问在报告中指出，由于FDP的强硬态度，默克尔与马克龙就欧元区改革达成一致就显得更具挑战，但其他重要议题，如防务合作问题就变得更为简单，因社会民主党(SPD)没有参与组阁。

欧盟执委会的高级官员称，德国各政党为组成联合政府要进行数月的谈判，正好为马克龙的主张赢得支持提供了空间。

但谈判还存在风险。

默克尔执政12年之久，为她挣得压制执政联盟伙伴的名声。CSU和SPD成了周日大选的牺牲品。四年前，作为默克尔执政伙伴的FDP在二战后首次没有获得议会席位。

这将导致潜在的合作伙伴在谈判中提高交换筹码。

“无法组建稳定的多数政府可能会终结默克尔的总理生涯。更概况地说，将进入一段政局纷乱的时期，”前德国外交部长费希尔周二称，“没人希望德国或者欧洲出现这种局面。”(完)