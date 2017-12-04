德国社民党领袖称与默克尔组建联盟并非必然 所有选择皆有可能

路透柏林12月1日 - 德国社会民主党(SPD)领袖舒尔茨周五称，他不排除组建新政府的各种选项，但强调与德国总理默克尔所属保守党派重新组建“大联合政府”一事并非板上钉钉。

德国自9月24日大选以来一直未能组建新政府。默克尔的保守党阵营和SPD在这次大选中失去了一些支持，而一个反对移民的政党进入议会，令联合组阁问题变得非常复杂。

默克尔与另外两个小党派组建三党联盟的计划失败，之后提议与过去四年的执政伙伴SPD组建联盟。

SPD担心与默克尔所属中右翼阵营结盟将令该党独有特性和政治主张再度受到压制。SPD在9月大选中的支持率降至二战以来最低，该党原本已打算成为反对党。

“至于组建新政府，党内普遍支持不要排除任何选项，”舒尔茨在进行了党内广泛的讨论后说。

舒尔茨在周四晚与德国总统史坦迈尔、默克尔及其巴伐利亚保守派盟友哲侯弗(Horst Seehofer)举行会谈。他否认他已同意与默克尔再度组建大联合政府。

“我可以明确否认有关我已同意组建大联合政府的媒体报导。这完全是不属实的，”舒尔茨说，并称该报导似乎是援引默克尔保守党阵营的消息人士。

SPD成员、莱茵兰-普法尔茨州州长Malu Dreyer表示，对于SPD与保守派阵营达成一项“令人信服的实质性建议”，她持怀疑态度。

“(SPD)大多数成员反对组建新的大联合政府，”她接受General-Anzeiger和Rhein-Zeitung报纸采访时表示。

“我们有很多组建政府的选项。我们应该对每个选项都进行讨论。我周一会向党内领导层提出这个建议，”舒尔茨称。

SPD将于12月7-9日在柏林举行会议，料会讨论这些选项。

默克尔阵营称，该SPD采取行动了。

“现在轮到SPD提供明确性了，”基督教民主党(CDU)官员Klaus Schueler表示，“今天我们要强调的是，我们准备与SPD展开谈判，表明我们希望谈判能够圆满结束。”

CDU另一位高级成员Mike Mohring表示，他对最终组建大联合政府抱有希望，而且预计新政府将在3月前组建完成。(完)