德国社会民主党否认很快将同意与默克尔共同组阁

路透柏林11月30日 - 在各政党领袖与总统会面以期结束政治僵局之际，德国社会民主党(SPD)籍外交部长周四表示，其政党将不会迅速同意与总理默克尔所属保守党派共组另一个大联合政府。

SPD籍的外长兼副总理加布利尔(Sigmar Gabriel)对电视台ZDF表示，既然组建三方‘Jamaica’联盟的谈判失败，没有人应该会预期其政党将立即同意加入另一个大联合政府。

“我们目前正由总统进行调解，在这个过程当中我们首先需要考虑可能怎样，但没有人能预期会马上有进展，”他表示，并称这取决于保守党派将表明什么是他们想要的。

“保守党派、绿党和自由民主党(FDP)已谈判数月却毫无进展，因此我拜托大家不要给我们压力，”加布利尔表示，同时指出保守党派需要表明他们想要什么。

为了促进组建一个稳定政府，德国总统史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)周四主持了一场会议。默克尔和其巴伐利亚保守派盟友哲侯弗(Horst Seehofer)、以及SPD领袖舒尔茨(Martin Schulz)都参加了这次会议，但会议只进行了两个多小时。

这些政党全都将于周五参加高层级会议，商讨如何处理此事。SPD消息人士表示，从重组大联合政府到重新选举等所有选项都会被讨论。

默克尔周五将与资深政党成员举行电话会议，讨论与史坦迈尔的会面情况，但该保守派党派并不预期SPD会在其下周的政党大会结束前同意进行正式的组阁谈判。(完)