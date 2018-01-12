德国总统史坦迈尔称组建联合新政府的谈判对欧洲意义重大

路透柏林1月11日 - 德国总统史坦迈尔(Frank-Walter Steinmeier)周四提醒参与联合政府组建谈判的各方称，新政府的成立事关重大，他们对欧洲亦负有责任。

周四是试探性谈判的最后一天，德国总理默克尔所在的保守党派与德国社会民主党(SPD)讨论是否正式进入成立联合政府的谈判阶段，默克尔表示仍然面临重大阻碍。目前SPD迫切希望加速欧盟国家一体化。

史坦迈尔敦促双方尽快达成协议。他在柏林对外国使节表示，这一次政府组建推迟的事情以前从未发生过，但德国宪法对这种情况有明确规定，对此所有人都是认真对待的。

“那些在政府机构和政党负有责任的人...知道他们不仅要为各自党内的成员以及自己的政治前途负责，还需要为欧洲负责，并且有责任实现稳定与合作以及对国际政治的参与，”他说。

执政逾12年的默克尔在国外受到广泛敬重，她需要组建联合政府的谈判取得成功，以避免个人威信和德国国际影响力遭到进一步削弱，尤其是在欧盟。

这位总理开始周四的会谈时承认，这将是协商分歧问题的“艰难一天”。 两大政治集团希望在周五前决定是否启动正式的执政联盟谈判。

如果二者不能达成共识，默克尔可能会试图组建少数政府或者接受举行新的大选，尽管她不愿意这么做。(完)