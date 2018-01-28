德国地区薪资谈判无果而终 工会呼吁产业工人举行24小时罢工

路透斯图加特1月27日 - 德国工会组织IG Metall呼吁全国产业工人下周举行全天罢工，停止汽车、汽车部件和机械装置的生产。之前地区工会薪资谈判未能达成协议。

“我们必须在接下来的几天向雇主施加更大压力，这样他们才能显示出妥协的意愿，”IG Metall工会主管Joerg Hofmann在周六的记者会上表示。

IG Metall称，认为在计划罢工期间进一步谈判没有意义，但表示如果雇主表现出让步的意愿，则原则上愿意恢复谈判。

如若不然，工会的领导人将准备由工人投票决定是否延长罢工。罢工可能损及德国工业产出。

本月德国已经有近100万人参加了短期罢工，以支持IG Metall的加薪和缩短工时要求，但雇主警告称，24小时罢工可能给企业带来严重风险。

“如果举行24小时罢工真的影响较大，”宝马发言人在最近谈判前称，并称延长罢工可能不仅扰乱车企的生产，还会扰乱供应商的生产。

这位发言人称，周三宝马旗下慕尼黑工厂三个小时的罢工导致250辆汽车没有装配。

大众旗下高端品牌奥迪也表示，其英戈尔施塔特(Ingolstadt)和内卡苏姆(Neckarsulm)工厂本周两个小时罢工，导致约700辆车没有装配，现在正努力赶工。

德国西南部巴登-符腾堡州(Baden-Wuerttemberg)的工会领袖和雇主经过16个小时的协商未能达成协议。巴登-符腾堡州是戴姆勒(DAIGn.DE)和保时捷等企业的所在地。(完)