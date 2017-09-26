西门子可能决定与阿尔斯通进行铁路业务合并--消息人士

路透慕尼黑/法兰克福9月25日 - 两名知情消息人士告诉路透，德国工业集团西门子(SIEGn.DE)周二可能决定与法国阿尔斯通(ALSO.PA)进行铁路业务合并，而非与加拿大的庞巴迪(BBDb.TO)结盟。

资料图片：2014年12月，阿尔斯通公司旗下一家工厂的企业标识。REUTERS/Stephane Mahe

在中国中车(601766.SS)展开全球扩张之际，这三家在欧洲极活跃的列车与铁路技术集团一直在考虑合并业务。

“我认为会是阿尔斯通，”一名消息人士周一指出。另一名消息人士称西门子的监事会周二就对此事做出决定，并称阿尔斯通是领先者。

西门子、阿尔斯通和庞巴迪均不予置评。

西门子、阿尔斯通在高速城际列车方面实力强劲，分别有ICE和TGV列车。西门子还是信号技术的领导者；庞巴迪在通勤和轻轨列车方面较强。庞巴迪的交通运输总部位于柏林。

目前时值德国总理默克尔和法国总统马克龙计划共同重塑欧洲，但默克尔所领导的政党周日选举遭遇1949年以来最差表现，两人的欧洲愿景或将无果而终。

这两家公司若是达成协议，也代表了西门子和阿尔斯通之间的某种和解。阿尔斯通在2014年将能源部门出售给通用电气(GE)(GE.N)，西门子黯然退出。当时该出售案并让法国政府根据与建设集团布伊格集团(BOUYGUES)的临时协议而取得阿尔斯通20%股权。

西门子交通集团(Siemens Mobility)料将并入阿尔斯通，西门子将持有略高于50%持股；执行长将是阿尔斯通现任老板Henri-Poupart Lafarge。

另一位消息人士表示，非执行董事长将由西门子任命。同一位消息人士称，该协议还包括了工作保留四年的承诺。

合并后事业营收将约为150亿欧元(180亿美元)。中国中车营收为2,300亿元人民币(350亿美元)，市值为400亿美元。

西门子和阿尔斯通的结盟，将成为飞机火车制造商庞巴迪的一大打击。

消息人士对路透表示，西门子认为阿尔斯通的财务情况比庞巴迪来得稳定。庞巴迪也希望在运输合资事业上取得控制权，而这是西门子不愿让出的地方。(完)