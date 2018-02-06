德国各党派同意将执政联盟谈判延长一天

路透柏林2月5日 - 德国总理默克尔所在的保守党派和中左翼社会民主党(SPD)计划周二继续谈判，双方正努力就医疗和劳工改革达成协议，这是德国组成“大联合政府”的最后障碍。

消息人士周一晚间称，两大政治阵营的谈判人员同意需要更多时间来达成协议。

各党派正加速达成协议，重新组建自2013年起执政的联合政府，结束数月来的政治不确定性。双方均表示相信协议达成在即。

德国报纸Rheinische Post援引社会民主党内部计划称，默克尔及其盟友--基督教社会联盟(CSU)领导人哲侯弗(Horst Seehofer)和社民党党魁舒尔茨(Martin Schulz)希望周二提出最终的联盟协议。

双方结束了对欧洲议题的谈判，显示出取得进展的迹象。舒尔茨在推特上称，协议包括“增加投资，针对欧元区的投资预算和结束强制财政紧缩”。

他说，各方还同意在欧洲寻求更公平的企业税收政策，包括对谷歌(GOOGL.O)、苹果APPL.O、Facebook (FB.O)和亚马逊(AMZN.O)等互联网巨头的征税。

但舒尔茨并没有特别提到增强欧洲稳定机制(ESM)权力和责任的计划，1月12日达成的联盟蓝图中曾包含这一计划。(完)