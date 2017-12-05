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蒂森克虏伯董事长驳斥投资人分拆公司的要求--德国商报
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2017年12月5日 / 早上7点41分 / 1 天前

蒂森克虏伯董事长驳斥投资人分拆公司的要求--德国商报

1 分钟阅读

路透柏林12月5日 - 德国商报引述一次访问的内容指出，德国蒂森克虏伯(TKAG.DE)董事长Ulrich Lehner已经回绝了投资人对于分拆这个工业集团的要求，并支持高阶管理层要把公司转型成为高科技集团的计划。

周二出刊的采访报导引述Lehner谈话称，“分拆集团根本不是个议题。”

自2011年以来就执掌公司的执行长Heinrich Hiesinger，目前正引导公司脱离波动剧烈的钢铁行业，致力于将公司转型成为高科技集团，着重发展汽车零部件及电梯事业。

蒂森克虏伯已经和印度塔塔钢铁(TISC.NS)敲定协议，将在明年合并两家公司的欧洲事业，目前正面临工会对该合并计划的压力。

目前持有蒂森克虏伯约18%股权的Cevian Capital一直批评管理层的转型计划未能提升获利能力，并呼吁集团进行结构性变革以提高灵活度。

“若一投资人用这样的方法公开其立场，则将损及公司，”Lehner称。

根据商报报导，蒂森克虏伯的监事会主席在与公司执行长和Cevian创办人Lars Foerberg周二开会之前，已经表态支持Hiesinger。

“Heinrich Hiesinger领导的团队表现优异，”Lehner表示，“得到了监事会的全力支持，我很感谢这样的配合。”

“分拆公司不是一个可以随便处理的选择性问题，”Lehner称。“若需要在这方面采取行动，则需要监事会进行讨论和处理。”(完)

编译 张明钧; 审校 张荻

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