葛洲坝牵头联营体中标尼日利亚水电项目 合同额383亿元

路透上海9月21日 - 中国大型基建公司--葛洲坝集团股份有限公司(600068.SS)周四公告称，公司牵头的联营体日前中标尼日利亚一水电站项目，合同总价约合383.46亿元人民币，项目总工期72个月。

公告显示，葛洲坝牵头的“葛洲坝-中国水电-中地海外”联营体收到“尼日利亚蒙贝拉水电站项目”的中标通知书，项目业主尼日利亚电力、工程及住建部与联营体就尼日利亚蒙贝拉水电站项目的总承包达成一致。项目合同总价57.925亿美元，折合3,834,633万元（按1美元＝6.62人民币计算）。

该项目主要工作内容包括4座碾压混凝土大坝、两条合计15.9km的连接隧洞、12台冲击式水轮机及发电系统等，项目总装机3,050MW（兆瓦）。

上述联营体由葛洲坝、中国水电建设集团国际工程有限公司、中地海外集团有限公司三家企业组成，股份比例分别为45%、35%、20%，葛洲坝为牵头方。

葛洲坝称，各方将组成紧密型联营体完成本项目实施，按照联营体股份比例承担责任并获得收益。按照中标通知书要求，公司将组织联营体于近期与业主签订合同。

葛洲坝周三收报10.80元，过去一个月上涨2.37%。（完）

参看公告细节，请点选上海证交所网站 here