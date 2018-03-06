中国6.5%左右目标强调经济增长连续性 消费升级值得关注--广发

路透北京3月6日 - 中国广发证券首席宏观分析师郭磊周二发布报告指出，中国2018年国内生产总值（GDP）增长目标依然设定在”6.5%左右”，且与就业目标联系在一起，显示出政策层希望经济增长保持一定连续性；政策更加重视消费，既为个人减税又下调进口关税，消费升级的相关机会值得关注。

报告指出，发改委报告的预计是”M2和社融存量增速都与去年实际增速持平”，在金融去杠杆大环境下，货币供给环境偏紧可能是必然；但环比2017年来说，这样的目标可能依然算是环比大致稳定。

而目标赤字率下调是一个信号，显示政策希望趁目前经济平稳时段收缩下政府杠杆；但地方专项债扩大5,500亿元人民币同样值得关注，广义赤字率的下行幅度可能比赤字率平缓。

以下是广发证券对2018年经济增长目标解读的要点摘录：

第一，GDP增长目标依然设定在”6.5%左右”，且与就业目标联系在一起，显示出政策层希望经济增长保持一定连续性。

政府工作报告提出2018年经济增长的预期目标是”国内生产总值增长6.5%左右”；报告解释 “6.5%左右的增速可以实现比较充分的就业”；而且在城镇登记失业率之外，首次增加“城镇调查失业率5.5%以内”的目标。有了更明确的就业目标约束，6.5%的目标就具备了必要性和硬约束的特征，显示出政策层希望经济增长保持一定连续性。

第二，货币供给没有具体目标数字，但同期审议的发改委报告的预计是M2和社融存量增速都与去年实际增速持平。

政府工作报告中关于货币政策的定调是”松紧适度”和“合理增长”（“稳健的货币政策保持中性，要松紧适度。管好货币供给总闸门，保持广义货币M2、信贷和社会融资规模合理增长，维护流动性合理稳定”），并无具体数字。

但我们知道，提请全国人大一次会议审议的还包括发改委《2017年国民经济和社会发展计划执行情况与2018年国民经济和社会发展计划草案的报告》，报告预计2018年社会融资规模存量和广义货币（M2）预期增速均与去年实际增速基本持平，即分别是12%和8.2%。

金融去杠杆大环境下，货币供给环境偏紧可能是必然；但环比2017年来说，这样的目标可能依然算是环比大致稳定。

第三，目标赤字率下调是一个信号，显示政策希望趁目前经济平稳时段收缩下政府杠杆。但地方专项债扩大同样值得关注，广义赤字率的下行幅度可能稍平缓。

目标赤字率由3.0%下降为2.6%，这一变化的信号特征比较明显，显示出政策希望趁目前经济还比较平稳的时段收缩下政府杠杆。但我们知道，财政赤字实质上有三个口径，一是目标赤字率；二是实际赤字率（加入中央预算稳定调节基金和转结余）；三是广义赤字率（加上政策性金融债、PSL、专项债、铁路建设债等）。

根据政府工作报告，2018年地方专项债券1.35万亿元，比去年增加5500亿元。日前，财政部下发文件对棚改专项债征求意见，棚改专项债可能对PSL棚改贷款形成补充。2018年初PSL规模其实也比较大，1-2月2230亿。在”定向积极财政政策”（政府工作报告称积极财政政策要“聚力增效”）的影响下，广义财政赤字率的变化可能会比目标赤字率要更平缓。

第四，加快制造强国和创新型国家建设，政府工作报告指出要利用我国”世界上规模最大的人力人才资源”，这一资源其实就是 “工程师红利”。

中国制造业升级的方向一高端制造，二是B端创新。这依旧是2018年政府工作报告的重点。政府工作报告指出要”加快制造强国建设。推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车、新材料等产业发展，实施重大短板装备专项工程”。

报告指出加快建设创新型国家。”把握世界新一轮科技革命和产业变革大势，深入实施创新驱动发展战略，不断增强经济创新力和竞争力”。创新要靠“工程师红利”，政府工作报告指出“我国拥有世界上规模最大的人力人才资源，这是创新发展的最大“富矿””，这其实就是工程师红利的表述。

加快创新一是要激活创新型企业，二是要激活人才。政府工作报告指出”设立国家融资担保基金，支持优质创新型企业上市融资，将创业投资、天使投资税收优惠政策试点范围扩大到全国。深化人才发展体制改革，推动人力资源自由流动，支持企业提高技术工人待遇，加大高技能人才激励，鼓励海外留学人员回国创新创业，拓宽外国人才来华绿色通道”。

第五，政策更加重视消费，关注消费升级的相关机会。

关于消费，我们要注意几点：一是报告强调世界上规模最大的中等收入群体已经形成。报告指出过去五年居民收入年均增长7.4%、超过经济增速，形成世界上人口最多的中等收入群体。

二是政策将会为个人减税。政府工作报告提出”改革个人所得税”，“提高个人所得税起征点”“全年再为企业和个人减税8000多亿元”。个税也是目前讨论热点之一。减税将会促进消费。

三是强调”增强消费对经济发展的基础性作用，推动消费升级”。增强消费对经济发展的基础性作用。推进消费升级，发展消费新业态新模式。将新能源汽车车辆购置税优惠政策再延长三年，全面取消二手车限迁政策。支持社会力量增加医疗、养老、教育、文化、体育等服务供给。创建全域旅游示范区，降低重点国有景区门票价格。推动网购、快递健康发展。

四是提出”扩大进口，下调汽车、部分日用消费品等进口关税”。积极扩大进口，办好首届中国国际进口博览会，下调汽车、部分日用消费品等进口关税。我们要以更大力度的市场开放，促进产业升级和贸易平衡发展，为消费者提供更多选择。（完）