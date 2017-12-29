中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的12月25日-29日当周中国金融市场摘要:

汇市:

--人民币兑美元当周上涨0.8%，全年累计升6.72%创九年来最大涨幅。去年底的基数很低，加上今年美元未如预期般强势，推高人民币汇价全年涨势；另一方面，临近元旦，市场流动性不佳，加大双边点差，波动性亦较平日更高。最近人民币涨幅远高于美元指数整体跌幅，估计元旦后会人民币会有所回调。

公开市场操作:

--中国央行当周以“财政支出力度加大，流动性总量处于较高水平”为由持续暂停逆回购操作，单周净回笼2,900亿元人民币，年末资金面结构性紧张加剧。央行周五并宣布建立“临时准备金动用安排”，符合条件的机构可临时动用准备金，以满足春节前商业银行因现金大量投放而产生的临时流动性需求。

业内人士分析，央行提前公布针对明年春节的流动性安排，不仅有助可直接申请临时降准的全国性银行未雨绸缪，也有助于改善目前结构性紧张的流动性，稳定全市场的资金面预期，中小银行、非银机构亦可受益。

债市:

--2017岁末最后一周，中国银行间债市在清淡交投中窄幅震荡。周初消息面整体较为淡静，资金结构性紧张势头加剧，非银机构跨年价格一度跳涨，但因年尾收官之际，现券交投意兴阑珊；惟央行祭出春节前“临时降准”工具提振情绪，期现货携手向暖，10年国开债收益率小幅走低，机构暂关注元旦跨年后资金变化情况及央行如何操作。

票据:

--中国票据市场当周交易愈发转淡，转贴利率进一步走高。交易员表示，跨年资金价格上涨对票据价格有压力，且银行备战MPA严控指标，致使年末最后一周收票意愿低迷。

股市:

--中国股市沪综指.SSEC当周宽幅震荡。2017年最后一个交易周，大盘受制于资金面等因素无法形成上涨合力，市场交易情绪偏淡，大盘运行较为平稳。今年A股行情贯穿价值投资的理念，个股二八分化格局明显，大盘蓝筹股表现更为突出，而中小盘股走势则以挤压多年形成的估值泡沫为主。(完)