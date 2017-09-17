中港个股：复星医药将拟收购的Gland Pharma股权比例由86%下调为74%

路透北京9月17日 - 中国上海复星医药（集团）股份有限公司周日公告称，调整对印度Gland Pharma股份收购方案，由联合收购方出资不超过109,130万美元收购其约74%股权，其中包括收购方将依据依诺肝素于美国上市销售所支付的不超过2,500万美元的或有对价。

复星医药去年7月底曾公布，拟出资至多12.6亿美元收购印度医药企业Gland Pharma约86.08%股权。本次收购为全现金收购，交易资金将由复星医药自筹和金融机构贷款。

刊登在上海证券交易所的公告称，鉴于Gland Pharma目前经营状况良好，创始人家族有意在不影响联合收购方对Gland Pharma实现控股收购的前提下，对Gland Pharma保留更高的持股比例，以期与复星医药形成更紧密的合作、共同推动Gland Pharma持续稳健发展。

公告并称，本次交易终止日延长至2017年10月3日；截至9月15日，该交易已获得中国相关部门的批准，且已完成美国、印度反垄断申报。

同时，本次交易调整方案的定价仍以Gland Pharma企业价值（13.5亿美元）为基础，由各方协商确定。

Gland公司成立于1978年，主要从事注射剂药品的生产制造业务，是印度第一家获得美国FDA批准的注射剂药品生产制造企业，其业务收入主要来自美国和欧洲。该公司2016财年实现净利31.36亿卢比（约合3.14亿人民币）。

复星医药A股周五收报30.97元人民币，过去一个月累计上涨4.66%。（完）

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