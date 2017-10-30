嘉能可全年营销EBIT预估上调至26-28亿美元 产出减少

路透伦敦10月30日 - 嘉能可(Glencore)(GLEN.L)周一调降锌等核心大宗商品的产出预估，但将营销部门的全年息税前利润(EBIT)预估上调至26-28亿美元，藉以反映原物料价格走高。

先前的营销、亦即交易部门EBIT预估为24-27亿美元，年初时预估为21-24亿美元。

嘉能可公布的第三季生产报告中，调降了铜、锌、煤等产出预估，原因在于运营面临一些难题、维修、矿场开采末期产出下滑等，不过该公司称全年获利不会受挫。

多位分析表示，当季表现疲弱，但营销状况良好。

0912GMT，嘉能可股价上涨0.43%，涨幅略高于整体市场。

“总体来说，我们认为今天的报告略微负面，不过营销EBIT预估上调则明显正面，”Bernstein的分析师在研究报告中称。

他们重申给予嘉能可“表现优于大盘”的评级，指称嘉能可的大宗商品配置，使其为电动汽车需求增长作好了准备。

就锌产量来说，嘉能可将2017年产量预估从8月时预计的113万吨(+/-2.5万吨)下调至110万吨(+/-1.5万吨) 。

该公司锌产量一直受到密切关注，因去年初以来锌价翻了一番，令人质疑嘉能可是否会将市场低迷时关闭的产能恢复起来。

该公司执行长格拉森博格称，一旦他认为产量增加不会压低市场，就会提高锌产量。(完)