历时10年酝酿 巴塞尔协议III终于达成

路透法兰克福12月7日 - 金融监管机构周四就协调全球银行业监管规定达成期待已久的协议，10年来为增强银行韧性所做的努力告一段落，尽管协议未能达到监管方最初的期望。

面临银行业的强烈反对和美国政府放松部分措施的呼吁，决策者达成折衷协议，规定银行需持有更多资本和现金以避免重蹈2008年金融危机的覆辙。

名为“巴塞尔协议III”的规定在2008年全球金融危机后开始酝酿，旨在为政府设置屏障，让私人投资者率先承担损失。2008年金融危机期间纳税人被迫承担某些全球最大型银行的救助成本。

“改革的关注点是降低监管不确定性，”欧洲央行总裁德拉吉称。

“现在应当做的是实施，而非进一步设计，”德拉吉在新闻发布会上称。

该协议的最后一步是获得全球立法机构批准，这一过程也可能耗时良久，尤其是在一些美国议员主张放松金融监管之际。

**妥协方案**

周四的妥协方案主要聚焦于两个方面：银行什么时候必须增加交易账簿上的资本，大型银行如何自我评估所承担的风险。大西洋两岸的国家在这两个问题上存在分歧。

美国的银行曾抵制交易账簿提议。作为妥协，监管机构同意新规在2022年生效，比之前预期的2019年要晚。此前，美国财政部也曾要求推迟。

在风险评估方面，欧洲银行业者抱怨，妥协方案要求增加抵押贷款的资本缓冲，将把他们置于较美国同业不利的地位。

地方监管机构将有权在逐步实施过程中减轻这些新措施造成的冲击。

欧洲银行业管理局表示，这些改革给欧洲最大型银行造成的资本总缺口将达397亿欧元(468.2亿美元)。

“该协议会导致企业在欧洲的融资成本增加，这对实体经济而言是坏消息，”欧洲议会一位德国的保守派成员Markus Ferber称。

但这些改革也存在不足之处。

迄今为止，民间投资者的“自救”没有按预期那般发挥作用；降低银行对公债的大规模风险敞口问题一直没有得到解决；监管松散的投资基金慢慢地从常规贷款机构拿走业务，正在转变成“影子银行”。(完)