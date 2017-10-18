《MCGEEVER专栏》大型银行债券交易低迷遥遥无绝期

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

资料图片：2011年8月，美元纸币。REUTERS/Yuriko Nakao

撰稿 Jamie McGeever；编译 王丽鑫/李春喜/刘秀红/蔡美珍

路透伦敦10月17日 - 美国五大银行公布了第三季财报，不出所料，债券交易全部呈现两位数下滑。

如果有什么不明白的地方，那就是什么能让汇率和债券波动起来，创造交易契机，进而提振营收上升。

摩根大通(JPM.N)的固定收益、外汇和大宗商品业务(FICC)营收下滑最为剧烈，较上年同期下降27%至32亿美元。摩根大通是全球最大的市场交易银行。

高盛(GS.N)降幅紧随其后，同比下滑26%至14.5亿美元。花旗(C.N)下降幅度最小，也有16%，如汤森路透IFR的Steve Slater绘制的图表所示。

图表：五大银行第三季营收同比变动 reut.rs/2kXv337

今年以来金融市场波动率都极低，意味着大型银行与对冲基金一样，很难从固定收益、货币和商品(FICC)交易中获利。

“较低的波动率”(依照历史来说，几乎没有波动率)压制了全球利率，几乎不能找到并利用利差。这样很难在汇率方面建立持久且赚钱的趋势。

尽管美联储启动升息进程并料将开始缩减因量化宽松而膨胀的资产负债表，但目前反映出的堪称史上最紧缩情形。市场波动近乎冰冻。

美国公债市场波动率第三季跌至四年低点52%，年初时约报80%。

汇市波动率第三季确实上涨，9月底触及五个月高位，但全年来说，其一直处于下跌通道，5月时接近三年低位。本周跌至三个月最低位。

图表：G10货币波动率 reut.rs/2kUIIIi

今年有些时间段看起来波动率会最终爆发，至少股市是如此。尽管不会直接影响FICC领域，但股市波动率及动荡的持续上升肯定会蔓延至汇市及债市。

8月份，白宫混乱及美朝紧张局势引发标普500指数波动率指数(VIX)大幅上升，该指数被称为华尔街的“恐慌指数”，17%的数值距离历史高位还很远，但已是去年11月以来的最高水准。

不过这种局面为时较短，很快又恢复正常。据Pension Partners的Charlie Bilello，本月VIX均值不到10%，所以有望成为有史以来标普500指数波动率最低的一个月。今年7月、9月和6月是仅次于此的低波动率月份，VIX均值低于11%。

债市在6月底遭遇大跌，当时欧洲央行(ECB)总裁德拉吉在葡萄牙辛特拉的一次讲话中暗示，该央行可能很快回撤其大规模刺激计划。

不过唯一出现的撤回动作，只是央行消息人士的随后立即改口，以抑制债券收益率及欧元的急升。波动率几乎不动如山。

图表：美国公债市场波动率走势 reut.rs/2xP7aRo

**什么能够掀起市场波澜？**

即便欧洲央行这个月稍晚一如外界预期宣布将要开始撤回量化宽松，该央行的资产负债表也只会缓慢缩减。

又如果英国央行像它所暗示的那样在下个月升息，投资人也不会感到意外。如果英国退欧拖累了英国经济，这可能是英国央行的唯一一次升息。

这显然不太能够推升波动率、或扩大息差、或升高汇率不确定性。自然也不太可能提振银行业者的FICC交易活动和营收。(完)