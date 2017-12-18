《MCGEEVER专栏》期货上路或扶正比特币 但也释放其对其他市场影响力

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

2017年11月9日，拉脱维亚里加，商业技术和创新大会现场的比特币符号。REUTERS/Ints Kalnins

撰稿 Jamie McGeever

路透伦敦12月15日 - 本月相关期货合约上路后，比特币向成为一个合法的投资工具迈出第一步，但这也可能使其首度能够影响更广泛金融市场的稳定性。

虽然金融界目前对比特币的曝险还不足以引人担忧，但对冲基金及其他银行业者通过新的期货产品扩大参与这个市场，使得比特币与整体市场挂勾，也带来其巨大泡沫破灭后可能扩散至其他市场的风险。

在一些“最糟糕”的假设情境下，比特币可能引发全球各地股市的修正，而过去两年其他任何风险看来都无法摇撼全球股市涨势。

要厘清的是，这里并不是在讨论系统性风险。我们曾在2008年见过系统性风险，当年雷曼兄弟在数小时内就造成我们认知中的金融及经济世界毁坏。

而是关于比特币可能带来的一个市场接一个市场的扩散风险。若大型银行或对冲基金等杠杆投机客建立比特币期货巨额仓位，但在突然且剧烈价格波动时发现自己赌错边，就有可能出现这类扩散风险。

在这种情况下，他们或将被迫把股票或债券等其它资产持仓平掉，以填补比特币持仓，或满足做市交易所或经纪商的巨大保证金要求。

Seabreeze Partners Management总裁Doug Kass认为，明年市场的一大意外可能就是，比特币飙涨超过2万美元之后又挫跌至2,000美元以下，比特币的崩跌可能会拖累对冲基金跟它一起坠落。

“几个渴求收益的大型知名对冲基金将被打个措手不及，他们的投资组合一落千丈，比特币和其它加密货币持仓配比超高；这些基金的资产和价值将损失逾30%，最后被迫了结加密货币持仓，关门大吉，”他大胆猜测道。

清算所可能也要被迫卖出资产以筹措所需现金。这些清算所要保证即便某家银行或基金无法满足现金要求，交易所也不会面临风险。

抛盘会引发进一步抛盘，尤其是在不透明的对冲基金世界，以及市场参与者不确定谁在救市或为何救市的情况下。即使恐慌只冒出了一点小火星，“情况不明”这把铁扇也会把它变成燎原烈焰。

对冲基金、交易所或经纪商破产通常对市场整体没什么影响。但也有例外。最知名的有1998年长期资本管理公司(Long-Term Capital Management，LTCM)事件，而2011年明富环球(MF Global)倒闭导致美股在四周内出现幅度达10%的修正。

图表：一些知名资产泡沫的起落 reut.rs/2kc6Va8

**力求超额回报**

说比特币不缺波动性其实太过保守。比特币从1月的不足1,000美元飙升至17,000美元上方，现在日内波幅达到1,000美元甚至更大已经成为家常便饭。

有充分理由认为，比特币的剧烈波动只会影响到对这种加密货币有曝险的人士，整体金融市场几乎感觉不到影响。

就算最近成为热门，媒体大肆报导，且价格大幅波动，但比特币仍然只是金融领域很小的一个部分。

比特币整体市值约为2,800亿美元，跟沃尔玛(Wal-Mart)(WMT.N)规模差不多。如果沃尔玛股价大跌，比方说跌了50%，全球市场会随之崩溃吗？

波动性当然会加剧，但不确定其影响的广度和持续性如何。作为对照，美国股市的总市值超过20万亿美元。

即使对冲基金进入比特币市场，它们能够介入多深？目前对冲基金管理的资产达到4万亿美元，而比特币目前的市场规模为2,800亿美元。

即使比特币现在暴跌90%，其价格仍然高于年初水平。所以已经持有比特币较长时间的投资者--大部分比特币投资者都是如此--仍将享有账面利得。

但价格剧烈波动、比特币期货推出、投机客有机会借款进行冒险投资，这些因素结合起来将使比特币市场呈现风险更大的新局面。

现货市场，大部分比特币交易来自个人投资者，未使用杠杆。这意味着亏损局限于个人，而且相关仓位不高，其影响扩散的空间很小。

但如果大型投资者和更激进的投机者融资参与交易，以追求更高回报，那情况就会有所不同。

纽约National Alliance Securities国际固定收益主管Andy Brenner称，比特币期货的交易量和未平仓量的增加令人关注。

他称：“只要有大量的交易，大量的仓位，就会有传染风险。人们做多或者多空期货都不重要--期货就是传染风险出现的必由途径。”

Cboe Global Markets(CBOE.O)于12月10日推出了比特币期货。到目前为止成交量和未平仓合约都不大，只有400口，但未来几个月肯定会增加。全球最大的衍生品交易所运营商--芝加哥商业交易所(CME)(CME.O)于12月17日(周日)开始比特币期货交易。

这两家交易所都采取了非一般措施来避免过度波动性的影响，比如分别设立盘中价格的涨跌停板，以及Cboe的保证金要求为30%，CME要求为35%。

这都要比其他资产类别的管控更严格。如果一家基金财大气粗能掏得起35%的保证金，那么或许就能认为当他们是能经受住打击的。

不过2017年对对冲基金而言则是流年不利。很多恐怕会忍不住借钱，期待明年能放手一搏。(完)