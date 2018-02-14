图表新闻：全球债券收益率同步上升 危及亚洲利差交易

路透2月13日 - 随着全球债券收益率(殖利率)多年来首次同步上涨，投资者被迫重新审视把大量资金投入到高回报的新兴市场资产的成本。

债券收益率的激升，已将股市和汇市的波动率预期推高至多年高点，给投资者更多理由重新评估所持有的印尼、马来西亚和其他亚洲资产。

债券收益率上升，缘于对于美国通胀压力回升的担忧，那可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)增加升息次数；与此同时，欧洲和日本撤除危机时代货币刺激举措的可能性日增。

美国10年期公债收益率周一触及四年高位2.9%。年初迄今已上涨约50个基点。

在这种环境下，借入低收益货币、投资高收益货币的“利差”交易面临的风险尤其突出。在这类交易中，投资者利用廉价美元和日圆买入收益更高的新兴市场债券和股票。

“收益率上涨未必就是坏事。但如果短期内收益率大幅上扬，那对利差交易就十分不利，”瑞穗银行外汇策略师张伟良说道。

他表示，债券收益率飙升已促使投资者从股市转战到债市，因而造成金融市场波动率升高。

证交所数据显示，2月以来外资已然出脱了价值约83亿美元的亚洲股票。

印尼财政部数据显示，本月外资已在印尼债市上卖出了5.66亿美元的债券。

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“波动率和美债收益率的上涨，已经令印尼卢比的利差交易吸引力降低，这进而影响到外资流入印尼资产，”马来亚银行的一份报告指出。

CBOE波动率指数在上周跳涨至两年半高位50.30%，目前则报25.61%。

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亚洲货币的隐含波动率料在未来数日出现剧烈震荡。一个月美元/印尼卢比的隐含波动率年内已经大涨近200个基点至5.7%，美元/印度卢比的隐含波动率自年初也已经上涨逾100个基点至5.2%。

根据路透计算，印度卢比、印尼卢比和韩元的夏普比率在今年已转为负值，而在去年回报则都超过3%。夏普比率衡量的是经波动率调整后的回报。

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印尼卢比和印度卢比是常用的利差交易货币，因其债券收益率在亚洲地区处于最高之列。

亚洲货币的隐含存款利率今年也大幅下降。该利率衡量投资者将美元与地区货币进行互换的回报。

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OANDA的亚太地区交易主管Stephen Innes表示，在当前环境下通过借入欧元或日圆进行的利差交易风险较大。

“市场太不稳定，不适合开展任何利差交易，”Innes称。

“即使我现在考虑利差交易，我也会用美元来做，因为美元兑亚币的流动性更强。”(完)