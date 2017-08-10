分析：债券ETF百家争鸣 投资人聚焦追踪差距及流动性评断优劣

2011年8月，在东京拍摄的美元纸币。

路透伦敦8月9日 - 在近期的债市震荡中，部分交易所上市债券基金(债券ETF)的表现，与原本应追踪的资产标的脱钩，这使得投资人更加关注各家债券ETF对于市场冲击事件的反应差异。

当欧洲央行总裁德拉吉在日前一次谈话中暗示，欧洲央行买债计划可能很快面临缩减，因而引发债市一波跌势时，虽然债券ETF走势大多在意料之中，但一些ETF却没有。

这种市场错置现象，使得投资人对这些日益盛行的债券ETF更加细心挑选，并心存警戒。

根据ETF行业顾问公司ETFGI的资料，在2017年上半年，投资人向债券ETF投入约810亿美元资金，较上年同期增加19%。

在ETF规模扩大之际，一些投资人也质疑，虽然这些ETF本身具有易于买卖的高流动性，但它们所对应的标的资产却可能流动性较差，特别是在市场大跌的高压局面下。

ETF交易起来像股票，但追踪的是一组范围更宽泛的证券；购买ETF比购买它所追踪的资产也更便宜。比如，所谓按“实际复制”(physically-replicated)的债券ETF所追踪的一篮子债券，在期限和可信度方面与更宽泛的基本指数相仿。

德拉吉在葡萄牙辛特拉的讲话引发债券近期下跌，暴露出ETF的表现与它们所追踪的指数接近程度之间存在的差异。

“当出现影响债市的重大事件或公债收益率大幅波动时，你会看到有些基金表现更好一些，有些在均值范围内波动，有些则不是，”道富环球投资管理(SSgA)的ETF分支--SPDR负责欧洲、中东和非洲(EMEA)ETF策略和研究的主管Antoine Lesne表示。

两家主要的欧洲ETF提供商表示，对于他们的多数产品而言，ETF的表现与它们追踪的基本债券指数之间的差距依然都很稳定。

数据显示，德意志资产管理(Deutsche Asset Management)的欧洲政府公债ETF和高收益公司债ETF，在债市下跌时与它们追踪的指数表现非常接近，买卖价差仍保持在均值附近。而在流动性紧张时，买卖价差将会走阔。

但也有部分产品在债市下跌时并没有紧密追随它们所追踪指数的表现。

“在德拉吉在辛特拉讲话的那天，你可能看到部分基金的表现并未如料想般那样，”Lesne说道，还称SPDR产品仍接近其追踪的指数。

公司事件也表明，部分ETF的表现不似预期。

在欧洲央行救助宝培拉银行(Banco Popular)致使该行次顺位债券骤跌时，一支高收益企业债ETF的追踪差距一度走阔至8个基点。

这表明，该ETF供应商已作出主动决策，避开宝培拉银行的债券，造成其表现优于包含宝培拉银行债券的基本iBoxx Markit高收益企业债指数。

“采取此类主动立场，或许会让你得益，也有可能让你受损，”Lesne说道。

数据显示，当买压或卖压加重时，ETF交易价较其资产净值的溢价或折价也会明显扩大。

2016年3月欧洲央行表示将根据刺激计划购买企业债时，追踪高收益企业债的ETF溢价蹿升，而在当年晚些时候的英国退欧公投和美国总统大选时，又大幅下滑。

**流动性隐忧**

随着新兴市场债和高收益公司债等流动性相对较差投资标的的ETF今年吸引到大量资金流入，外界对低流动性的忧虑加大。

“投资人对资金大量流入新兴市场ETF，及万一冒险环境逆转、市场可能被迫出现抛售感到担忧。”摩根士丹利分析师在一份报告中称。

根据贝莱德(Blackrock)的ETF业务--iShares，6月流入新兴市场债ETF的资金增至32亿美元，使今年1-6月共流入136亿美元，已超过2016年全年成绩。

“从较复杂、利基战略来看，ETF若需卖出时，是否会有人站在市场的另一方来买进那些债券，并不十分清楚。”国际资产控股(INTL FCStone)全球宏观战略负责人Vincent Deluard指出。

但ETF提供商称，ETF和其标的资产整体市场规模比起来相对较小，使行情下跌时可能造成的影响受限。

“整体市场相当庞大，没有任何ETF规模大到可能引发问题。”德意志资产管理固定收益产品开发负责人Michael Mohr表示。

“新兴市场债流动性较差，但若将ETF资产管理规模相比该市场总资产，则比率仍相当小。”他并称。

ETF提供商也看到，他们的部分利基新兴市场产品的需求比预期要低，显示投资者对债券ETF的发展期待有限。

汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据显示，德意志银行2月时清算了一档追踪印尼债券的ETF和一档追踪韩债的ETF。

债券ETF：2008-2017年资产管理规模和产品数量

tmsnrt.rs/2fup8jS

2008-2017年高收益、新兴市场债ETF资产管理规模

reut.rs/2hLQTVP

(完)