焦点：全球主要央行希望加强沟通以减轻市场波动 而非协同行动

路透法兰克福7月3日 - 有官员告诉路透，主要央行之间并没有收紧政策的幕后协定，不过它们最近的动作给金融市场造成了较大影响，这意味着它们希望能对彼此的动机有更深入的了解。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周重申了他一贯的愿望，即全球央行进行更多对话。这加剧了外界对于央行政策制定者在近期会晤时讨论的内容并不限于所披露信息的怀疑。

确实，欧洲央行、英国央行、加拿大央行和挪威央行在短短几天时间内均意外转为鹰派，瑞典和澳洲央行也眼看将在本周跟进。

此前国际清算银行(BIS)刚刚在瑞士举行完年会，期间媒体无法接触到与会高层官员，因此交易商和分析师对形势的变化多了一丝怀疑。

然而，欧美决策官员表示，他们虽然经常会私下交流对经济的看法，但目的是为增进理解而非协调政策行动，因为每家央行都会独立行事。

各家央行需要履行的职责不同，使用的工具也是千差万别，而且如果任何一家央行暗示国内政策要考虑到外国央行的利益，恐怕会引发一场公关灾难。消息人士称，这导致央行间不要说合作，就算是进行政策协调也是不可能的。

“你能想象德拉吉来到管理委员会、或者是政策委员会说：‘感谢到场，但我已经与叶伦达成一致了’吗？”欧元区一家央行的一位消息人士说。“这种消息泄露的速度会有多快？”

尽管各个央行做出自己的决定，但这些决定仍对汇率、债券和衍生品价格具有深远影响。因此政策透明，私下交流的一大好处，让决策者为可能发生的事情做好准备，限制市场波动。

“我们彼此沟通愈多，并且以不提高不确定性的方式与市场沟通，将会非常有益，”德拉吉上周在葡萄牙辛特拉举行的央行会议上说，“需要做什么已经很清楚，如何做却并不简单。”

一些市场人士认为这表明德拉吉对与其他央行采取协同政策持新的开放态度。

确实，各个央行曾经采取过协同行动。

2008年底，随着全球金融危机逐渐失控，美国联邦储备理事会(美联储/FED)、欧洲央行、瑞士央行等央行联袂降息。2011年，七国集团(G7)央行共同努力，在日本震灾后帮助稳定日圆汇率。

实际上，德拉吉在辛特拉的讲话只是呼应他一年前要求加强对话的呼声，目的是要限制各主要经济体复苏步伐不一致所带来的市场波动。

**政策调整加速**

一位了解美联储想法的消息人士也为主要央行存在幕后协定的看法泼冷水。这位消息人士补充称，鉴于国会的严格监督，美联储让政策屈从于与海外央行的秘密协定的任何迹象，都会严重损害美联储的地位。

“我们不能披露任何尚未公开的信息，因此我们要解释我们的想法，分享我们的分析，但不能讨论我们的下一步举动，”上述消息人士称。

这位消息人士称，非公开会议往往更专业且更详细，因为有专业人士参与，而且可以坦率地讨论不适合公开谈论的问题。

“但我从未听说叶伦或卡尼谈论的任何话题，以前没有以某种形式说过，”欧洲一位官员表示，这位官员之前曾参加过这种闭门会议。

但这些官员称，各央行基调的改变并非偶然。

各大金融中心得出的结论是，经济复苏正在提速，并且似乎也日益稳固。另外消息人士称，当别人也都在改换调门的时候，公开采取更乐观的立场会比较容易，因为市场波动风险有所减弱。

但各央行如何操作还是会有很大差异。美联储要协调好通胀和就业两大使命，而欧洲央行则要操心近年来已几近崩塌的货币联盟的问题。

虽说日本央行也见到一些进展，但政策制定者们都喜欢说，现在离紧缩政策还远着呢。

“我99%地确信并没有这种契约达成--但确实存在这样一个广泛共识，即(除英国以外)全世界的情况似乎比仅六个月前要好得多，”意大利裕信银行(UniCredit)分析师Erik Nielsen表示。

“在这种情况下，各央行考虑调整政策也就不足为奇了，”他说。(完)