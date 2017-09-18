焦点：现在还无法评估央行发行加密货币的风险--BIS

资料图片：6月23日，在巴黎拍摄的比特币（虚拟货币）。REUTERS/Benoit Tessier

路透伦敦9月17日 - 国际清算银行(BIS)周日表示，现在还无法确定央行是否应当发行自己的加密货币，因为还不能对相关风险进行全面评估，支持加密货币的技术也未经过验证。

由于央行资产中只有很少一部分有黄金支持，实际上，央行已经在使用电子货币，不过是通过一个央行的中央系统在各个账户之间兑换。

国际清算银行在最新的季度报告中称，如果央行发行加密货币，它的不同之处不在于其电子货币的性质，而在于通过区块链技术，“付款人和收款人之间不必经过中央中介而可以直接进行支付”。

区块链技术通过共享总账(Shared Ledger)可以在几分钟之间对交易进行核对、记录并完成，使P2P支付通过使用比特币等加密货币得以实现。

BIS表示，“虽然比特币和其它虚拟货币看起来不太可能取代主权货币，但它们已经显示出在基础区块链或分布式分类账技术(Distributed Ledger Technology)方面的能力。”

BIS报告的发表亦正值中国对虚拟货币业务进行打击之际。消费者进入这个高度投机市场使其在今年迅速扩张，鉴于此，中国政府试图限制其风险。

**零售或批发？**

报告探讨了央行可能采取两种形式来发行虚拟货币：面向消费者推出的，在零售交易中使用的货币；或是一种被机构使用的批发性质的货币，用于数字化结算交易的代币。

BIS总结称，相似的技术本质意味着，面向消费者的虚拟货币能够提供像现金交易目前所具备的匿名性。但报告也称，如果这个特性不被那么看重，则还不清楚虚拟货币能进一步提供的好处。

“央行发行的零售虚拟货币给予公众在央行开设账户的渠道，可以实现虚拟货币带来的诸多好处，这一点从技术层面来说早就具备可行性了，但央行大都不允许这样做。”报告指出。

BIS称，央行是否该提供替代现金的电子货币，这一问题对于瑞典这样的国家最为迫切：瑞典的现金使用在过去10年急遽下滑。

BIS指出，若零售虚拟货币能够完全取代现金，那也可以解除货币政策零利率的下限，因为存户再也没有办法利用持有现金的方式避开负利率。

BIS称，从机构面来看，央行发行虚拟货币的有用程度，将取决于其能否缩短结算时间并提高效率。但这一点有待验证，同时还得先解决许多技术问题。

BIS的结论是，各国央行或许需要分别决定，发行零售或批发央行虚拟货币的举措是否明智。

BIS称，“央行做决定时，不仅必须考虑消费者对于隐私，以及在付款、清算及结算等方面效率提升的偏好，同时也得评估这可能对金融体系及整个经济带来的风险，以及其对于货币政策的潜在意义。”(完)