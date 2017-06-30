分析：主要央行齐发紧缩信号 全球市场应声改变基调

路透伦敦6月30日 - 全球主要央行的官员本周发出了看似是一个共同的信号：量化宽松正在被收回到政策工具箱，利率将会上升。全球金融市场注意到了这个信号。

至少在这之前，股票和债券市场还在经历又一波上扬，这是基于这样的假设，即尽管美联储已经开始加息，但主要得益于欧洲央行和日本央行仍在进行的购债计划，全球流动性总体仍将充裕。

这也解释了为何当德拉吉周二明显转换论调时，从华尔街到伦敦、再到东京的全球各类资产都受到了如此巨大的影响。

能替代核心欧洲国家借款成本的德国10年期公债收益率上升了一倍，美债与几乎所有其它公债之间的利差都缩窄，同时许多大型银行宣称美元涨势结束，因为欧元对它造成了致命一击。

瑞典北欧斯安银行(SEB)资产配置主管Hans Peterson表示，各国央行及其超宽松货币政策“在慢慢地、慢慢地、慢慢地转向”。

“长期内市场反映如何还需拭目以待，”他说，“问题是我们这代投资经理和市场参与者从没有经过缺乏央行支持的历练。”

原本各有主张的央行在被国际清算银行(BIS)称为宽松货币政策大终结的问题上，口风突然一致起来。

德拉吉讲话后数小时，美联储主席叶伦就发出资产价格估值偏高的警示，另一位美联储官员称缩表应作为例行操作，而以往声称现在不是考虑加息时机的英国央行总裁卡尼，也转变口风称得尽快讨论加息。

尽管一开始出现了应激反应，但市场依然相对谨慎，担心全球通胀和薪资增长低迷会导致央行推迟行动。决策者公开承认对于通胀和薪资增长低迷他们难以理解。

市场现预计英国央行到明年3月加息的可能性为80%，加拿大加息的可能性为70%；本周加拿大央行也传出加息风声。

但交易员并不完全相信美联储会在未来12个月再度加息，而欧洲央行在这一时间段可能也不会加息，尽管私下里一些鹰派委员认为有这种可能性。

**政策即将终结**

美联储、欧洲央行、英国央行和日本央行过去八年购买了近15万亿美元的债券，大致相当于美国经济规模的四分之三。

当前的购买规模仍接近每月2,000亿美元，欧洲央行和日本央行基本上各占一半。即便随着美联储缩表未来六个月左右砍掉500亿美元，这方面仍需要慎重。

因此现在的假设是，至少一年内主要央行不会大规模缩减流动性。

“资金池基本上还会像以前那样满，即便排水塞正逐渐被打开，”英国基金公司Hermes的首席分析师Neil Williams表示。

各央行将非常清楚地认识到，尽管它们已释出大量廉价资金，但在大规模信用危机爆发10年后，各个经济体依然债台高筑。

国际金融协会(IIF)本周表示，全球债务规模仅在过去一年即增长5,000亿美元，达到创纪录的217万亿(兆)美元。

这一规模相当于全球年经济产出的327%。IIF警告称，可能存在“债务延期”风险，特别是在新兴市场。到2018年底，新兴市场将有1.9万亿债务到期。

SEB的Peterson认为，可以到股市一展身手，但若有任何迹象表明企业借贷成本开始超过官方利率并持续攀升，应将此视为警讯。

美国10年期公债收益率与巴克莱公司债券指数均值目前分别为2.2%和2.5%，中间的差距仅有0.3个百分点，差不多为三年来最低。

SEB的Peterson指出，央行结束大举印钞将是一个重大变化，但“只要他们是以透明的方式做这件事，而且很好地照顾到市场，那就是自然而然的。”

全球央行资产负债图表：reut.rs/2tvTnwv

公司债收益率图表：reut.rs/2u56hPd

(完)