纽约期市：期棉上涨，因空头回补和乾旱天气忧虑

路透7月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周二连续第三日上涨，因 投资者回补空头，受美国和中国等主要生产国的乾旱天气忧虑带动。 12月合约 收高0.46美分，或0.68%，报每磅68.22美分。交易区 间为66.78-68.42美分。 “周一的作物评级数据说明，今年的作物质量开始下降，”Keith Brown and Co负责人Keith Brown称。 周一发布的政府数据显示，60%的美国棉花作物评级为优良，较前周 下降一个百分点。49%的德克萨斯州作物评级为优良，前周为51%。 德州西部的炎热乾旱天气又回来了，预计近期和中期降雨很少，Rose Commodity Group联合创始人和研究分析董事Louis Rose在报告中称。 分析师称，同样的，中国主要棉花产区新疆未来一周的热浪也会给棉 花带来负面影响。 美元指数下降也支撑棉花价格。美元指数 跌0.52%，汤森路透C oreCommodity CRB指数 涨0.57%。 期货市场总成交量增加3,974口，至20,046口。数据显示，前一交易 日未平仓合约减少168口，至216,138口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)