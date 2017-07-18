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纽约期市：期棉上涨，因空头回补和乾旱天气忧虑
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2017年7月18日 / 晚上7点52分 / 18 天内

纽约期市：期棉上涨，因空头回补和乾旱天气忧虑

路透新闻部

1 分钟阅读

    路透7月18日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周二连续第三日上涨，因
投资者回补空头，受美国和中国等主要生产国的乾旱天气忧虑带动。
    
    12月合约      收高0.46美分，或0.68%，报每磅68.22美分。交易区
间为66.78-68.42美分。
    
    “周一的作物评级数据说明，今年的作物质量开始下降，”Keith
Brown and Co负责人Keith Brown称。
    
    周一发布的政府数据显示，60%的美国棉花作物评级为优良，较前周
下降一个百分点。49%的德克萨斯州作物评级为优良，前周为51%。
    
    德州西部的炎热乾旱天气又回来了，预计近期和中期降雨很少，Rose
Commodity Group联合创始人和研究分析董事Louis　Rose在报告中称。
    
    分析师称，同样的，中国主要棉花产区新疆未来一周的热浪也会给棉
花带来负面影响。
    
    美元指数下降也支撑棉花价格。美元指数      跌0.52%，汤森路透C
oreCommodity CRB指数         涨0.57%。
    
    期货市场总成交量增加3,974口，至20,046口。数据显示，前一交易
日未平仓合约减少168口，至216,138口。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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