纽约期市：期棉跳涨3%，指标合约价格触及七个月高位

路透12月21日日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四录得两个月来最大单日百分比涨幅，指标合约触及七个月高位，受助于投机客买盘和美国出口销售数据部分利多。

3月期棉合约收涨2.23美分，或2.95%，报每磅77.94美分，盘中触及合约高位78.07美分。

这也是指标期棉合约约七个月来首次升穿78美分。

“今天公布的出口销售数据对市场上已经存在的看涨买盘的补充。市场上还出现了一些投机性买盘，”棉花经纪商Keith Brown and Co的主管Keith Brown称。

市场还预计，印度和巴基斯坦的产量预估将会被进一步下调，他说。

美国农业部今日稍早报告，截至12月14日当周出口销售2017/2018年度交割的美国陆地棉32.65万包，较之前一周高出26%，较过去四周均值高出21%。

不过，出口销售2018/2019年度交割的棉花14.82万包，较之前一周低11%，较过去四周均值低3%。

今日出炉的农业部出口销售数据支持3月合约，但付运和订单取消数据却不然，Rose Commodity Group在一份报告中说。

期货市场总成交量增加18,056口，至38,797口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加2,148口，至267,236口。

美元指数跌0.05%。汤森路透核心商品CRB指数上扬0.35%。(完) (编译 母红; 审校 利棣儿)