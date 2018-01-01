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纽约期市：2017年期棉跳涨25%，为七年来最佳表现
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#市场报道
January 1, 2018 / 10:56 PM / 更新于 14 hours ago

纽约期市：2017年期棉跳涨25%，为七年来最佳表现

1 分钟阅读

    路透12月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉全年跳涨25%，创2010年以来
最佳年度表现，周五期价位于三年半高点附近，因需求上升。
    
    根据汤森路透Eikon，棉花期货       今年第四季上涨近20%，为201
1年来最大季度涨幅，且为连续第10周上涨，为至少2005年底来最长连涨
。 
        
    分析师称，在过去几个月中，对美国棉花的需求上升、投机性买盘以
及油价上涨，均推动了棉花价格上涨。
    
    交投最活跃的3月合约      周五收跌0.17美分，或0.22%，报每磅78
.63美分，交易区间为78.22-78.93美分。
    
    “在长周末前有一些获利了结盘出现，之后公布的每周出口数据显示
，出口创出年度高点，这对市场提供了很好的支撑，”棉花经纪商Keith 
Brown and Co主管Keith Brown称。     
    
    美国农业部公布，12月21日止当周棉花出口销售为276,700包，为本
销售年度高点，较前周增加了87%。
    
    美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年12月26日ICE棉花
多头持仓增加6,280口至98,318口。
    
    期货市场总成交量增加1,787口，至20,615口。数据显示，前一日未
平仓合约增加432口，至278,997口。(完) (编译 张荻； 审校 郑茵)

我们的标准：汤森路透“信任原则”
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