纽约期市：2017年期棉跳涨25%，为七年来最佳表现

路透12月29日 - 洲际交易所(ICE)期棉全年跳涨25%，创2010年以来 最佳年度表现，周五期价位于三年半高点附近，因需求上升。 根据汤森路透Eikon，棉花期货 今年第四季上涨近20%，为201 1年来最大季度涨幅，且为连续第10周上涨，为至少2005年底来最长连涨 。 分析师称，在过去几个月中，对美国棉花的需求上升、投机性买盘以 及油价上涨，均推动了棉花价格上涨。 交投最活跃的3月合约 周五收跌0.17美分，或0.22%，报每磅78 .63美分，交易区间为78.22-78.93美分。 “在长周末前有一些获利了结盘出现，之后公布的每周出口数据显示 ，出口创出年度高点，这对市场提供了很好的支撑，”棉花经纪商Keith Brown and Co主管Keith Brown称。 美国农业部公布，12月21日止当周棉花出口销售为276,700包，为本 销售年度高点，较前周增加了87%。 美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年12月26日ICE棉花 多头持仓增加6,280口至98,318口。 期货市场总成交量增加1,787口，至20,615口。数据显示，前一日未 平仓合约增加432口，至278,997口。(完) (编译 张荻； 审校 郑茵)