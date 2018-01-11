纽约期市：期棉合约收于涨停上限，创2014年5月以来最高价

路透1月11日 - 洲际交易所(ICE)期棉合约周四急升近4%，收于涨停上限，受助于强劲的出口销售报告，交易所将从周五开始将每日涨跌停限制提高至每磅5美分。

盘中高见82.65美分，是3月合约的历史最高水平，也是期棉合约 2014年5月以来最高。

“销售强劲和没有取消订单的事实，可能是最大的利好因素...市场也触发了技术性买入指令，”Rose Commodity研究与分析董事Louis Rose称。

美国农业部周四报告，截至1月4日当周，净销售2017-18市场年美国陆地棉27.45万包，较前周高42%，较之前四周均值高16%。

出口28.16万包，是本市场年的最高水平，较前周高35%，较之前四周平均水平高41%。

交投最活跃的ICE-3月合约收高3美分，或3.77%，报每磅82.65美分。

市场密切关注周五将出炉的美国农业部全球农作物供需预估报告。

同时，洲际交易所称，从周五开始，所有2号期棉合约的每日涨跌停限制扩大至五美分。

期货市场总成交增加29,341口，至62,103口。数据显示，前一交易日未平仓合约增加2,151口，至288,105口。

美元指数下跌0.46%。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)