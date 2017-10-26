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全球主要央行拟改弦易辙之际 全球债务已达经济产出的逾三倍
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2017年10月26日 / 凌晨3点42分 / 1 天内

全球主要央行拟改弦易辙之际 全球债务已达经济产出的逾三倍

1 分钟阅读

路透伦敦10月25日 - 一项研究报告显示，就在全球主要央行准备结束超低息信贷政策之际，全球债务规模激增至创纪录的226万亿(兆)美元，相当于全球年度经济产出的三倍多。

接下来的一周，全球市场料将得到确认：全球利率从当初为了应对2009年信贷危机冲击而采取的异常低位上调的正常化进程，不再只是一个美国现象。

欧洲央行周四料将宣布削减其持续两年半的刺激计划，英国央行看来准备自10年来首次升息，美联储也正在迈向年内第三次升息。

各国央行多年来向市场注入廉价资金，推动全球股市屡创纪录高位。但同时产生了信贷爆炸式增长的副作用，因家庭、企业和政府都想从极低的借贷成本中受益。

国际金融协会(IIF)周三在报告中称，全球债务总额已增至年度经济产出的324%。

IIF是最权威的全球资本流动追踪机构之一，其在报告中还强调了“债务展期”风险，特别是对借入欧元和美元等硬货币的新兴市场而言。

该机构计算结果显示，2018年年底前，发展中经济体共有大约1.7万亿(兆)美元的债务需进行再融资或偿还。如果西方国家利率上升且货币升值，这些债务的还本付息成本就会更高。

虽然美国已经升息四次，但未来可能随着欧洲转向收紧货币政策而继续加息的前景，已推动美国两年期借贷成本升至九年高点。

IIF表示，债务负担加重基本上归因于发展中经济体负债规模增加3万亿美元，目前总额达到59万亿美元。(完)(编译 许娜/徐文焰；审校 戴素萍/陈宗琦)

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