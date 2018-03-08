分析：美元持续贬值危及其储备货币地位？ 这种担忧过虑了

路透纽约3月7日 - 过去一年美元一直处于下跌势头，最近有关贸易战的威胁进一步加剧美元的跌势，这种状况重新燃起有关美元作为全球最重要储备货币地位的担忧。但路透的数据显示，这种担忧有些过虑了。

2017年6月13日，美元纸币。REUTERS/Dado Ruvic

鉴于美元在全球外汇储备中的绝对优势份额，以及有限的其他替代选择，还需要很多年才能对其主导地位构成实质性的威胁。

去年美元指数下跌10%，跌幅创下2003年以来最大，因为有迹象显示欧洲、中国和其他国家的经济增长比美国更快，尽管美联储三度升息。

今年以来，美元指数已经下跌近3%，市场担忧全球贸易关系变得紧张，以及其他国家央行收回刺激政策。美元2月一度跌至逾三年低点。

自上周稍晚美国总统特朗普意外宣布要对进口的钢和铝征收重税，引发全面爆发全球贸易战的担忧之后，美元即走软。

“这届政府对国际贸易很不友好，”瑞穗驻纽约外汇策略师Sireen Harajli表示。特朗普的保护主义立场可能对美元产生短期负面冲击，但不会产生持续影响。

有鉴于美元在全球储备中的主导地位，以及替代品相对缺少，对美元超群地位的任何真正威胁可能都需要数年时间才能实现。

“20年内我都不会担心美元为最大储备货币地位的问题，”Brandywine Global驻费城投资组合经理Jack McIntyre称。

自从1980年代以来，美元作为全球储备货币的地位就一直受到质疑。欧元面世以及中国经济突飞猛进等都是影响因素。

而受到特朗普政府对贸易矛盾看法的影响，美元近几个月所受压力倍增。

今年1月，美国财长努钦(Steven Mnuchin)在达沃斯世界经济论坛上表示，”很显然美元走软对我们有利...”，一天后，特朗普却称，他希望看到一个“强劲的美元”。

“我觉得美元越来越遭受这届政府决策的不可预见性的打击，”Commonwealth Foreign Exchange驻华盛顿首席市场分析师Omer Eisner称，“尽管处在有利的(经济)环境下，但这对投资者来说是一个大问题。”

但这样的担忧合理吗？

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**警讯出现**

警讯出现：美国两大债权国中国和日本对持有美国公债的热度降温。

中国外管局称，正在多元化外汇投资。而此时正值美国寻求扩大举债以应对大规模减税造成的财政赤字，美联储也正在缩减资产负债表。

此外，外国政府向国际货币基金组织(IMF)报告的以美元计外汇储备近来几季一直下降，而美联储托管的海外央行美债持仓也在减少。

中国外汇储备居全球之冠，但该国2月外汇储备出现13个月来首次下降，来到3.134万亿美元，1月则触及2016年9月以来最高位。中国的美国公债持有规模自8月触及1.2万亿美元之后一直停滞不前。

美国公债第二大持有国日本称，1月外汇储备小增至1.269万亿美元，美国公债持仓降至2011年12月以来最低位1.062万亿美元。

IMF的12月数据显示，虽然外汇储备总体规模有所增长，但美元在其中的份额在2017年秋季连续第三个季度下降，至2014年中以来最低的63.5%，而欧元和英镑的份额小幅上升。

波士顿Amundi Pioneer Investments汇率主管Paresh Upadhyaya表示，”各国央行转入欧元和英镑会更为理想，”因其流动性相对较高。

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**作出判断为时尚早**

分析师表示，尽管在可预见的未来美元可能持续下跌，但除非出现外国政府抛售美债、美元计价的贸易额下滑、以及美元指数跌破2009年创下的历史低点等迹象，否则美元的储备货币地位可能不会有什么危险。

根据汇报给国际货币基金组织(IMF)的美元储备数据，2017年第三季美元储备总额升至6.126万亿美元，第二季时则为5.912万亿。

纽约联邦储备银行外汇委员会1月公布的半年度调查报告显示，去年10月北美日均汇市成交量同比上升7%。汇市成交量是基于美元交易量的替代指标。

总而言之，美元自2017年初以来虽然风光不再，但短期内还不至于有被摘下全球最大储备货币桂冠的危险。

“我不认为美元正走向结构性下跌，”Amundi Pioneer的Upadhyaya说道。

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(完)