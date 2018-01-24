调查：今年全球经济有望创八年最快增速

路透班加罗尔1月24日 - 路透对500多位经济学家的调查显示，今年全球经济预计将以稳健步伐增长，增速有望达到2010年以来最高，因发达经济体动能增强且通胀复苏。

主要央行今年预计将转变超宽松货币政策，但借贷成本仍将宽松，应能支撑经济增长。

本月进行的路透调查覆盖了逾45个国家，不仅突显了对经济增长的乐观情绪，还显示这些国家中，有近70%的通胀预期要么上调，要么维持不变。

“这是很长一段时间以来，第一次出现全球经济以增长加速之势超越平均水平，而不是以反弹之势升向平均水平，”瑞信首席经济学家James Sweeney说。

今年全球经济料成长3.7%，若果真如此，将是2010年成长4.3%以来最快增速。

这高于10月调查时预估的成长3.6%，但低于国际货币基金组织(IMF)预计的成长3.9%。

逾140位回答一项额外问题的受访者中有近70%的人称，今年全球经济景气荣景更可能将获得动能，并推动通胀率高于目前预期。

这些预期主要受发达经济体的成长推动，尤其是欧元区和美国，虽然或许不是动能全开，但足以让经济继续前行。

企业和消费者信心大幅上升加上稳健的就业增长，令分析师一再调高欧元区及其主要经济体的经济成长预估。

欧元升值给欧洲带来威胁，可能令欧洲央行在年底前结束量化宽松政策之际面临挑战。

“古典宏观经济学中经济增长阶段的所有要件已经齐备。所有欧盟国家不仅已恢复增长，经济活动还明显加速，”东方汇理银行首席美国分析师Michael Carey在报告中写道。

“欧洲央行再次表示，尽管增长前景改善，货币政策正常化进程仍将缓慢推进，并且努力让市场预期与央行时间表保持一致。”

但对英国而言，高于目标的通胀率和强健的就业市场并不会令英国央行急于收紧政策，至少会等到11月才会有行动，因该央行还要看一看脱欧谈判的进展情况。

美国2018年经济增长预计将创下三年来最快速度，受助于1980年代以来力度最大的税改行动。不过分析师称，预期中的提振效果将为时短暂，美联储仍将按照目前的政策指引于今年升息三次。

最新调查中的通胀预期显示，由于去年的悲观情绪在一定程度上得到遏制，当前通胀面临的风险更多地偏向上档。

**贸易保护主义威胁有限**

尽管分析师之前曾多次警告贸易保护政策、尤其是美国总统特朗普的“美国优先”政策给全球经济带来“高度不确定性”，但最新调查显示这种风险正在逐渐减弱。

实际上，回答了另一问题的近140位分析师中，超过80%称2018年全球贸易遇到重大阻碍的可能性不大。

但另外24位受访者称可能会出现一些贸易壁垒。他们提到的包括：北美自由贸易协定(NAFTA)谈判，英国脱欧谈判，中美贸易战爆发的风险加大。

上周路透进行的另一项调查中，多数分析师称，尽管特朗普政府发出威胁，但NAFTA仍有望在不作出重大调整的情况下成功重新议定。

但围绕美国贸易保护政策和墨西哥民族主义总统候选人的担忧令墨西哥披索承压，引发了墨西哥通胀加速的担忧。

除墨西哥之外，最新调查显示在拉丁美洲重大选举之前，分析师对该地区经济成长前景更有信心。

但强劲的经济增长预期并没有扩至其他新兴市场经济体，土耳其、印度和中国经济今年预计将放缓。(完)