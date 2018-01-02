焦点：12月亚洲工厂活动喜忧参半 央行升息步伐料缓慢

路透香港1月2日 - 2017年亚洲工厂活动表现强劲，但最后一个月的情况好坏不一。台湾升至多年高位，中国意外增强，但部分经济体工厂活动出现萎缩，表明亚洲地区的升息步伐将缓慢而渐进。

资料图片：2016年6月，中国柳州，一家汽车工厂的生产线。REUTERS/Norihiko Shirouzu

全球经济同步增长的趋势过去一年变得明显，而且看来将会持续下去。今日稍晚公布的欧元区和美国制造业活动调查结果预计会很强劲。

财新中国2017年12月制造业采购经理人指数(PMI)创四个月新高，得益于产出指数和新订单增长强劲。该数据显示全球贸易保持强劲。

财新/Markit周二联合公布，经季节性调整的12月中国制造业PMI升至51.5，高于上月的50.8和路透调查预估中值50.6，为2017年8月以来最高，并连续七个月处在扩张区间。

周二公布的这项调查推动亚洲股市升至10年高位。该调查与周日出炉的中国官方制造业PMI调查有些不一致。官方数据显示，受治理污染、遏制高风险融资活动和楼市降温举措影响，制造业增长放缓。

分析师表示，出现这种差异的根源在于，财新PMI指数追踪的是规模较小的私营企业，对出口更加敏感。

中国2017年经济增长率料接近7%，但2018年经济增速可能将因上述举措而放慢。

预计政府将把2018年增长率目标定在6.5%左右。

“我们预计未来几季将更加低迷，因货币环境收紧将继续拖累经济活动，”凯投宏观(Capital Economics)资深中国经济分析师Julian Evans-Pritchard称。

亚洲其他地区的升息步伐不大可能赶上美国联邦储备委员会(FED/美联储)，预计美联储2018年升息两到三次。

**升息步伐料落后于美联储**

“亚洲货币政策可能在一段时间内落后于美联储，预计未来两年只有几次零星的加息，”汇丰控股分析师在报告中称。

韩国央行去年11月进行逾六年来首度升息，将指标利率上调至1.5%，成为2014年以来首家升息的主要亚洲央行。预计马来西亚和菲律宾今年初也将加入升息行列，澳洲和新西兰随后也将升息。

韩国央行总裁周日称，由于通胀压力依然低迷，货币政策应当会保持宽松。日经/Markit调查显示，韩国12月工厂活动萎缩，制造业PMI从11月触及的四年半高点回落。

据一项调查显示，另一科技产品生产大户台湾12月制造业活动触及2011年4月以来最高56.6。

去年在电子行业崭露头角的新加坡周二公布，第四季经济增长放缓，因制造业活动萎缩11.5%；之前三个月制造业大增38%，令人大跌眼镜。

不过全年经济增长3.5%，仍是三年来最快增速，这提高了今年新加坡金管局收紧政策的机率。

“鉴于国内生产总值(GDP)增长强劲，通胀面临上行风险，我们认为金管局在4月会议上将转向‘温和收紧政策倾向’，”马来亚银行金英证券分析师Chua Hak Bin称。

越南12月工厂活动加速，但马来西亚和印尼工厂活动则小幅萎缩。印度12月日经制造业PMI升至五年高点，受产出与新订单提振。(完)