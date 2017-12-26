印度将在2018年超越英法成为全球第五大经济体--Cebr

路透伦敦12月26日 - 周二公布的一项研究报告指出，印度明年势将超越英国和法国，成为以美元计的全球第五大经济体。

2017年6月13日，印度孟买，中央金融区概貌。REUTERS/Danish Siddiqui

谘询机构经济及企业研究中心(Cebr)在其2018年全球经济排行榜中勾勒出对全球经济的乐观展望，受惠于能源及技术价格便宜。

印度排名上升，是亚洲经济体在未来15年将雄霸前10大经济体的趋势之一。

“尽管遭遇暂时性的挫折...但印度经济仍追上了法国和英国，而且在2018年将挤下英法晋升全球以美元计的第五大经济体，”Cebr副主席Douglas McWilliams说。

McWilliams说，印度的增长力道受到其限制大额钞票发行及实施新消费税的掣肘。这个看法与路透调查的分析师一致。

Cebr表示，到2032年，中国可能取代美国成为全球第一大经济体。

“因为特朗普总统对贸易的影响不像原来预期的那么严重，美国维持全球最大经济体桂冠的时间将比去年报告预期的长一年，”报告指出。

Cebr指出，虽然未来几年英国排名料将比法国靠后，但预计退欧对英国经济的影响低于预期，使得英国在2020年能再次超越法国。

俄罗斯容易受到低油价的影响，而且过于依赖能源产业，到2032年，俄罗斯在全球经济体的排名将从现在的第11位降至第17位。

路透10月底对分析师的访查显示，2018年全球经济增幅料较今年的3.5%小幅提高至3.6%，风险偏向上档。(完)