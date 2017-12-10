一周经济焦点：三大央行会议热闹登场 货币政策或分道扬镳

路透法兰克福12月8日 - 大西洋两岸三家央行召开会议，将凸显出全球最大几家经济体在经历异常平静的一年后，2018年的命运愈发不同。

2017年4月28日，美元、欧元和英镑纸币。REUTERS/Dado Ruvic

美国增长周期可能接近触顶，欧元区经济状况刚刚开始良好起来，而英国面临脱欧不确定性的压力，说明他们未来几年的货币政策步调将不会一致。

事实上，美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三几乎一定会升息，有可能会预计明年再升息三次。欧洲央行周四则可能承诺维持超低利率，而英国央行可能只会承诺未来几年极缓慢升息。

美国经济将会以极好的状态进入新的一年，但这可能暗示只有一种可能，就是盛极必衰。而从税改到期中选举，再到美联储高层换人等一系列不确定性，令前景蒙上阴云。

“未来一年左右旋律会继续播放，但要小心接下来会发生什么，”法国巴黎银行称。“在2018年，我们认为美国经济活动将为2005年以来最佳，失业率降至1969年以来最低点。”

“周期转向近在眼前，”该行称。“我们认为复苏年事已高，该周期行将就木。”

实际上，随着就业市场收紧，经济可能面临产能限制，推动核心通胀率升至美联储的目标。而如果减税议案大幅提高赤字支出，则会带来经济过热的可能。

讨论中的大规模减税有可能提振增长，也可能促使美联储更快收紧政策。

美银美林称，“增长提速可能加强失业率的下行压力，以及通胀的上行压力。因此美联储将会以略陡峭些的货币政策路径予以回应。”

**欧洲**

欧元区经济状况也很美好，但增长周期仍然相对年轻，刚刚开始发展壮大，所以欧洲央行可能仍然不想撤走支撑。

“欧洲央行面临的前景可能是多年来最好的：2018和2019年势将继续处在温和扩张阶段，遇阻的风险有限，也没有过度薪资需求和杠杆的迹象，”意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO)称。

该行还称，“欧洲央行不急于调整关于资产购买和利率的措辞。”

事实上，欧洲央行10月削减刺激实际上并没有收紧金融状况，反而使之更加宽松，该行可能表示对这种反应感到满意，表明一段时间内不会调整立场。

该行还会公布对2010年通胀的初步预测，可能显示物价增长符合或略低于目标，未来三年只会缓慢上升，这也是目前还不能撤走支撑的一个论据。

与此同时，英国央行将需拿捏好尺寸，既听起来像是将会进一步升息，又不要抑制经济增长。分析师认为2018年经济增长可能从2017年的1.5%放缓至1.3%。

英国脱欧的不确定性，薪资增长低迷，以及生产率疲软，都给经济带来压力。不过英国央行并不希望看到英镑贬值并导致通胀率上升，预计英国通胀率将在未来三年升越央行2%的目标。

尽管英国似乎在脱欧谈判上跨过了一个重要障碍，目前重点可以转向讨论贸易协议，但目前为止进展缓慢暗示不确定性将仍然很高，即便最终可能达成协议，一段时间内协议条款都不会明朗。

“对于鸽派而言，11月以来疲软数据不少，尤其是消费行业和楼市相关数据，”汇丰银行在一份客户报告中称。

“货币政策委员会(MPC)似乎有意再次升息，更多是因为供应增长疲软，而不是需求增长加速，”报告称。“此后我们预计央行会在长时间内按兵不动，一是需要评估政策行动的影响，二是因为我们预计活动增长和薪资增长将保持疲软。”(完)