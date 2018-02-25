一周经济焦点：央行收紧货币宽松的闸门 可能扼杀经济复苏

路透伦敦2月23日 - 全球经济复苏延续到了新的一年，也带来货币政策将收紧的预期。货币收紧一般到最后都会有经济衰退尾随，上一次还出现了金融和经济震荡。

主要央行中，美国联邦储备理事会(美联储/FED)、英国央行和加拿大央行已经上调利率，欧洲央行也离撤回超宽松货币政策越来越近。

目前为止，这些央行并不愿快速行动，而是保持货币闸门的打开，以推高低迷的通胀并维持增长。

“这样做的危险在于，最终泡沫可能被吹大，而这会导致更惨重的长期后果，”德国商业银行分析师Peter Dixon称。

但如果他们过早或过快收紧政策，也许会扼杀全球的同步复苏。全球经济同步复苏已经让决策者、政要、以及大批终于找到工作的失业者倍感欣喜。

美国经济已经持续扩张了102个月，如果再像许多人预期的那样继续扩张两年，将会是150多年来最长的一轮。(www.nber.org/cycles.html)

今年，税改将会给已然强劲的美国经济成长锦上添花。路透调查中多数分析师认为，在这一轮景气周期的末期，减税之举并非得当。

但大步向前的并不只有美国经济。十多个国家目前的经济增速都远高于10年平均水平。

汇丰的经济分析师在最近一份报告中称，多数国家同时以高于长期趋势水平的速度扩张，这一时期内的货币和金融风险倾向于上升。

他们称，“每次经济周期中，全球经济同步增长通常只会出现在三个阶段：由衰退进入初步复苏、即将步入下次衰退，或者某种金融风暴发生之前。”

虽然有些个人预测结果惊人地准确，但整体上分析师一直没能预测出衰退。

在1月底的调查中，他们认为全球经济今年将扩张3.7%，明年增长3.6%，快于10月时的预测。

“2016年以来全球经济增长不断加速，所有迹象都显示，今明两年增长会持续增强，”国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德1月在达沃斯论坛对记者表示。

与此同时，全球股市在2017年屡创纪录新高，但新年开局却遭遇大幅震荡。

“现在，央行支撑资产价格已经不再是理所当然的事情，很难说最近的动荡不是未来市场发展的一次预演。”Alliance Bernstein的经济分析师对客户表示。

据美银美林12月调查，约23%的投资者相信，市场面临最大的尾部风险在于美联储或欧洲央行决策失误。

**防患于未然**

路透调查显示，美联储2018年几乎可以确定会升息三次，与联储自己的预测相同，尽管一些决策者仍然担心薪资通胀及整体物价压力疲软。

升息四次的机率在上升。

调查还显示，英国央行料将在5月升息，早于此前预测。而欧洲央行虽然还要等很久才会升息，但预计在年底时资产购买计划也将结束。

尽管通胀持续低于目标，但外界还是预测政策收紧。决策者称，物价压力将会到来，经济成长强劲将可以顶住政策收紧的考验。

但谁又能忘记2008年7月欧洲央行升息的一幕？时间正好在近年来记忆中最严重的金融危机前不久，那时的欧洲经济成长已成强弩之末，几个月后央行即被迫降息。

这样的反转在2011年又经历了一次。

不过德国商业银行的Dixon称，今日不同以往，影响经济的很多不均衡现象和问题都已解决。

“事实就是，你不能永远用当前这种超宽松货币政策来推动经济。必须现在就把大酒杯拿走，以防日后更严重的宿醉，”他称。(完)