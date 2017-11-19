一周经济焦点：英国将公布财政预算 经济颓势或一览无遗

路透都柏林11月17日 - 未来一周，英国的预算制定机构料将下调该国的经济增长前景，而其他经济体的数据则可能继续保持强劲，届时英国和其他主要经济体增长轨迹的差距势将被暴露得一览无遗。

资料图片：2016年10月，英国伦敦，一道彩虹出现在议会大厦钟楼后方。REUTERS/Hannah McKay

英国财政大臣哈蒙德周三将公布2018年预算，这可能是敲定退欧条款之前最后一次完整的支出和税收方案。随着英国退欧时间的临近，经济料将愈发艰难。

6月大选的灾难性结果突显出选民对于实施多年的撙节措施愈发厌倦，这给哈蒙德施加了压力，让其采取大胆举措。但他也几乎没有大举减税或进行大规模投资的余地，除非放弃计划到2020年代中期将赤字转为盈余的目标。

英国10年来首次升息之后不久，该国的预算机构宣称，他们将“大幅”削减生产率增长前景，使得这项本已很复杂的任务愈发艰难。

“要公布预算了，财政大臣的处境很为难，”安永会计师事务所的首席英国经济学家Mark Gregory在报告中写道。

“鉴于经济面临的不确定性主要来自退欧，据称财政大臣担心如果他放弃刚刚在一年前采取的财政框架，英国的投资者信心可能受到严重打击。”

“但如果他坚持财政立场，那么英国经济将同时面临货币和财政两个方面的紧缩，同时经济也放缓，这可能是一个不太好受的组合。”

Oxford Economics的经济学家们预测，这种尴尬局面意味着，如果要增加住房建设和公共部门薪资等领域的“福利”，就必须“削减”其他方面来保持平衡。他们预测财政大臣将采取一套中性的财政措施。

**欧元区增长动能强劲**

路透调查访问的分析师们预测，未来几年英国经济增长将继续不温不火，甚至比当前预测的还差，而欧元区经济则表现得愈发欣欣向荣。

同时期进行的调查暗示，欧元区经济将创下10年来表现最好的一年，强劲增长将一直保持到2018年，受访者称他们的预测可能还不够乐观。

欧元区19国经济2017年预计平均增长2.2%，明年预计增长1.9%，相比之下英国今明两年的增长率预计分别为1.5%和1.3%。

仅仅三年前，英国经济年增速曾达到2.9%，是欧元区的两倍多。

本周出席路透2018年全球投资展望峰会的主要投资人也都对欧元区的强劲增长以及德法轴心的加强兴奋不已。

哈蒙德公布预算后的第二天，法国、德国和欧元区将公布制造业等采购经理人(PMI)指数初值，英国与这些国家增长势头的迥异将进一步突显。

10月欧元区综合PMI从9月的56.7略微降至56.0，但仍保持第三季平均水平，而且新订单指数上升。

“整体PMI可能保持较高水平，这些预测数据可能暗示，继第三季环比增长0.6%之后，第四季GDP可能增长0.5%左右，”野村分析师表示。

日本和美国将在周五公布PMI数据。几乎没有人认为美国感恩节假期当周的数据或周三将公布的美联储上次政策会议记录将阻止下月的今年第三次升息。

“我们预计美联储公布的11月1日会议记录不会有什么重大消息，”RBC Capital Markets的分析师在报告中写道。

“这也是好事，因为多数市场人士将要休假，忙着烤南瓜派。”(完)