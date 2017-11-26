一周经济焦点：企业对未来充满信心 或为已然强劲的经济再添动力

路透赫尔辛基11月25日 - 未来一周的数据很可能显示，2018年临近之际，企业信心颇为乐观，预示全球主要经济体已然强劲的经济增长可能再添动力。

资料图片：2016年6月，中国广西，柳州上汽通用五菱旗下工厂的汽车生产线。REUTERS/Norihiko Shirouzu

采购经理人采购计划的初步情况已经为欧元区描绘了一幅乐观的图景，尤其是法德这两个欧元区的最大经济体。

IHS Markit的欧元区制造业采购经理人指数(PMI)初值本月升至60.0，远高于路透调查预测的58.3，为1997年该指数问世以来第二高。指数高于50显示扩张。

很多其他主要经济体的11月PMI数据将在下周五出炉。

“目前企业信心良好...工业产出表现不错，”Bank of Finland国际和货币经济部门主管Hanna Freystatter称。

“基本上所有主要经济体都指向良好的方向，出口受到全球经济整体复苏的支撑。”

PMI被视为反映经济状况的一个良好指标，一些分析师对该指标的青睐甚至超过国内生产总值(GDP)。GDP可能受到季节性调整的影响，很容易被修正。

在增长周期领先于欧洲的美国，美国供应管理协会(ISM)的11月PMI料为58.5，略低于前月的58.7。

不过在9月，该指数触及2004年5月以来的最高点。

尽管在过去几个月袭击德州和佛罗里达的飓风扰乱了商业，但美国制造业看来仍受到全球经济繁荣以及美元贬值的支撑。

在中国，10月财新/Markit制造业PMI持平于前月的51.0，反映出GDP增长放缓。

中国经济放缓是全球持续增长的主要风险之一，因此该数据的大幅变动会引发担忧。

一些分析师已经注意到，政府为治理污染限制生产的举措令一些企业成本压力上升，可能打击未来几个月的工业活动。

不过在钢铁等长期不振的“烟囱”工业复苏支撑下，中国经济今年迄今的表现一直让市场意外，前三季度GDP同比增幅接近6.9%。

“增速料逐步放缓至5%左右...，”Bank of Finland的Freystatter称。

在日本，Markit/日经制造业PMI已连续14个月高于50的分水岭，英国制造业也报告秋季制造业活动良好。

**指日可待**

虽然企业调查显示，欧元区通胀压力上升，但这并未传导至物价上，这给欧洲央行仅逐步撤走刺激政策提供了理据。

“现在的情况的确是，大家都在考虑通胀，想着‘通胀很快会上升’，”荷兰国际集团经济分析师Bert Colijn。

周四将公布的11月通胀率初值料从前月的1.4%升至1.6%，扣除能源和食品的价格料上升1.1%，与10月持平。

“考虑到强劲增长以及失业减少，我们肯定应该开始看到缓慢的物价压力。不过与之相关的不确定性很多，”Bank of Finland的Freystatter说。

一些决策者主张全球化和技术改变使得价值链更加国际化，使得低通胀成为了全球性现象，限制了央行控制所管辖地区物价的能力。

不过一些人预计，德国薪资增长是应该推高区内物价压力的一个因素。

“年初通胀可能下降...但随后我们会看到回升，我认为对此市场尚未消化，”摩根士丹利的分析师Daniele Antonucci说。(完)