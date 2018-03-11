一周经济焦点：经济表现为数十年最佳 日欧货币政策却仍要走老路

路透伦敦3月9日 - 虽然全球经济同步扩张正在帮助人们重回职场并推动利率上升，但全球两大重要经济体却有似曾相识的感觉出现。

资料图片：2017年12月，德国法兰克福，欧洲央行大楼外悬挂的欧盟旗帜。REUTERS/Ralph Orlowski

欧洲央行和日本央行正在重复吟唱相似的政策旋律，面对同样的挑战：经济成长形势为数年来最佳，但通胀却无上升迹象，本币汇率居高不下抑制物价上涨。

欧洲央行周四称，如果情况允许，不愿再让已经削减的月度资产购买计划增大速度或规模。

但欧洲央行每个月仍购买价值300亿欧元的资产，手中超过2.5万亿欧元的资产规模仍在不断增加，指标利率仍然处于零水准或负值。

按照欧洲央行自己的指引，假设情况进展良好，购债可能在今年年末某个时点结束，但即便如此，升息也还要等到进入2019年很长一段时间后才有可能。而且情况未必就会进展良好。

照目前预测，到时美国联邦储备委员会(美联储/FED)已然又升息数次，全球重要央行之间的政策前景将变得更加不同步，这些央行所监管的是依靠消费驱动、较为类似的经济体。

日本央行已经完全放弃设定短期利率的做法，目前维持稳定的资产购买规模。资产购买操作在过去近20年的大部分时间里以不同形式一直存在，最近力度大幅增加。

尽管日本经济处于28年以来最长的连续增长时期，但央行总裁黑田东彦周五明确表示，市场谈论退出该计划，还为时尚早。

这些都引发一个疑问：若非现在，应在何时？

看一下2018年初以及差不多最近一年的核心通胀率，作为外部观察人士，不熟悉欧洲央行和日本央行令人震惊的资产购买规模，没有发现其中的任何变化，倒也情有可原。

央行资产负债表图表：tmsnrt.rs/2uI8Qah

欧洲央行的专家预测认为，未来至少三年内通胀率不会接近其目标(即接近但略低于2%)，最近路透针对民间部门分析师的调查结果也是一样。

上周路透调查中，受访的分析师多数认为欧元区经济成长势头已经见顶。

欧洲股市最近下跌但距纪录高位不远，似乎也带有一点这种意味。

而这还没有考虑美国总统特朗普加征高额钢铝关税的决定。欧盟在准备可能的报复措施，亚洲出口国也拉响警报。

欧元EUR=本身似乎再次开始行成一个自我刺激的升值反馈回路，这在欧元区经济和欧洲央行政策观察人士来说已屡见不鲜。

外汇交易员认为由于美元下跌，欧元会继续上涨。如果将这部分展望考虑在内，我们就有理由担心，或者至少要想一想，以前是否有过这样的先例。

“我们当然不想唱衰经济成长，但最近的数据似乎显示，成长加速的势头也许很快会趋平，”Peter Vanden Houte在荷兰国际集团(ING)的最新全球展望中写道。

“如我们之前所指出，强势欧元早晚会产生影响。”

与此同时，日圆兑最近下挫的美元JPY=也一路高歌，尽管预期美联储今年会升息数次。

“总之，最近汇率升值又给日本央行推高通胀的努力设置了新的障碍，”凯投宏观(Capital Economics)的资深日本经济分析师Marcel Thieliant称。

“我们认为该央行不会很快收紧政策，分析师的共识也越发倾向于此：路透访问的分析师中超过60%认为日本央行今年将维持政策不变。”(完)