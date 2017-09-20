澳洲央行助理总裁称全球经济形势好转 但仍面临地缘政治风险

路透悉尼9月20日 - 澳洲央行助理总裁Luci Ellis周三表示，相比一年前，全球经济形势好转，不过地缘政治风险有可能破坏这种势头。

“去年底前后是(全球经济的)转折点。虽然近期似乎没有进一步加速，但这种扩张势头也不是昙花一现，”Luci Ellis表示。

Ellis称，亚洲的地缘政治风险是“概率低但影响大的事件”，对于全球增长预估是一个风险。

对于欧元区，Ellis指出，欧盟已经没有了生存危机，不过英国退欧的发展仍有待观察。

意大利、希腊和其他欧元区国家的反欧元情绪迅速高涨，这在一定程度上激发了2016年6月英国的意外公投结果。

但全球担忧已经转向亚洲，朝鲜藐视联合国制裁发射洲际弹道导弹，并且与美国的对峙进一步升级。

就澳洲国内来说，Ellis指出，一旦出现经济动荡，澳洲家庭较高的负债水平是“潜在的加剧因素”，但不太可能成为导火索。

澳洲央行在2016年8月降息后一直维持利率在纪录低位1.50%，因其在通胀和薪资增幅温和及家庭债务增加之间进行平衡。

Ellis补充称，尽管经济增长，但如果通胀依旧维持低位，那么全球范围内政策需要维持宽松。但她坚持自己的看法，即全球薪资增长和物价压力最终将上升。(完)