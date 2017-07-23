一周焦点：全球经济将步入增长放缓阶段 有待数据佐证

路透伦敦7月21日 - 在有关全球经济齐齐处于升势的说法中，对于升势将持续多久的乐观情绪却不太充足。

路透最新季度经济调查中隐含的一项预测是，全球几乎所有最大经济体的经济成长率未来两年将下降。同时通胀也将维持温和，部分情况下甚至会低于目标。

这两项调查结果均显示，各央行当前持谨慎态度是有道理的。就像欧洲央行总裁德拉吉上周说的那样：“我们还没实现目标呢。”

路透对全球46个经济体的调查过去几年一直都比较准确。

如果它们这次再次被证明正确，意味着美国、欧元区、日本、德国、法国和中国2019年的经济成长都将低于目前水平。英国经济成长率将与今年持平，但只是在2018年退欧相关打击过去之后才会这样。

ING首席国际经济学家James Knightley认为，预计中的经济成长放缓是经济周期步入自然成熟阶段的表现，在金融危机爆发后各国逐步采取的紧缩货币政策加重了这个特点。

他称，“消费者开始意识到，当债务水平开始上升，央行愈发朝着...紧缩政策的方向前进，那么那点将开始成为抑制经济活动的刹车，”

经济还是会增长，但会变得相当乏力。

就欧元区来说，当前经济增长率估计为1.9%。据分析师预期，2019年将降至1.5%。

日本经济目前1.4%的成长率将减半，2019年将降至0.7%。美国经济成长率将从2.2%小幅降至2.1%，远远低于3%上方的历史趋势水准。

**你们感觉到了吗？**

对于许多这些经济体的普通人来说，经济增长周期趋于成熟或许是件让人意外的事情。很多情况下，这是10年前金融危机引发的经济大衰退过后出现的非常温和的反弹。

汇丰资深经济顾问Stephen King本月表示，“有些经济记录将被打破。美国可能将会同时打破两项记录。未来数周内，美国可能将创下战后以来历时最长、力度最疲弱的经济增长。”

用新常态来形容不那么强劲的经济增长可能更合适，不过路透调查显示，未来三年全球经济增长年率约在3.5%左右。

据世界银行统计数据，1961年以来的平均增长情况差不多就是如此，不过当然，这期间受到了经济大衰退和1980年左右经济大滑坡的拖累。

这在一定程度上可以解释各央行何以在削减货币刺激措施上采取极其谨慎的态度。就像欧洲央行总裁德拉吉上周公开承认的那样，他们不愿犯政策错误。

他们的两难处境是，希望尽可能地实现货币政策正常化的同时，又能不破坏花了数万亿美元刺激措施才实现的经济增长。

所以对于决策者来说，经济数据较以往更重要。

未来一周将让决策者一览月度企业活动的概况，最后将看到第二季国内生产总值(GDP)初值。

日本、德国、法国、欧元区和美国采购经理人指数初值均将于周一公布。

英国将于周三公布第二季GDP初值。当然最重要的数据是周五美国将公布的第二季GDP环比年率初值。(完)