一周经济焦点：主要央行总裁将齐聚葡萄牙 但家家有本难念的经

2011年1月，在华沙拍摄的人民币、日元、美元、欧元和英镑纸币。

路透伦敦6月23日 - 下周葡萄牙首都里斯本山上的阴凉或许能让在此开会的主要国家央行官员们躲过炎炎夏日，但他们各自的货币政策难题却无法逃避。

随着全球金融危机渐行渐远，全球主要央行面临的问题在于，如何、何时以及以怎样的速度开始将货币政策设置回归正常化。

下周欧洲央行举办的“央行论坛”将在葡萄牙王室传统度假胜地辛特拉召开，会议的焦点可能是周三的小组讨论，出席会议的包括欧洲央行、英国央行、日本央行以及加拿大央行总裁等央行官员。

对于欧洲央行(ECB)而言，未来几个月的主要问题，是决定延长还是开始缩减购债计划。本月稍早，该行已经放弃进一步降息的倾向。

鉴于欧元区经济增长加快、通胀率缓慢但向好的方向发展，正如下周稍晚的物价数据可能显示的那样，延长该计划的想法对于央行的鹰派成员们无异于是诅咒，尤其是德国。

这个规模为2.3万亿(兆)欧元的计划，设计的初衷是为了让通胀复苏，料将到2017年底结束；如果逐渐撤回的话，该计划可能延续到明年。

对于是否延长该计划，除了经济方面的争论之外，还有一个技术性问题：那就是可供ECB购买的德国政府公债越来越少。

直接了解相关讨论的消息人士告诉路透，ECB讨论购债计划时，这将是一个重点考虑的问题。

下周一德国智库Ifo公布的数据料显示，本月企业信心较上月触及的纪录高位仅略微下滑。这或许增强那些反对央行扩大印钞计划人士的决心。

“我们的基本预测是，ECB将在9月宣布缩减月度购买额，自2018年1月开始，”瑞士信贷分析师在给客户的周报中称。

**英国央行、日本央行和加拿大央行**

而英国央行则夹在一个两难境地之中。一方面是通胀率上升、工厂订单处于30年最高，另一方面是薪资增长疲弱、政局不稳定以及复杂的退欧进程。

上周该行以5-3的票数决定维持利率不变，两方的票数较预期更为接近。周三英国央行首席经济学家声称，他也接近投票支持升息，此言让投资人大感意外。

出现这种局面的部分原因是，在退欧公投后英镑大幅贬值的推动下，通胀率已经触及近四年高点。

但总的来说，分析师仍不相信英国央行很快就会投票支持升息。

“我们很难相信英国央行货币政策委员会会冒险升息，因为该国刚刚启动退欧谈判，当前政治和经济高度不稳定，”瑞士信贷写道。

在英国央行和欧洲央行在为政策问题费脑筋之际，我们来看看日本央行和它购债计划的影响。

实施购债以刺激通胀的政策多年之后，日本央行现在持有的资产规模相当于该国国内生产总值(GDP)的逾90%。而通胀率仍远低于2%的目标水平。

不过，随着经济展现出复苏迹象，市场已经出现有关日本央行如何开始准备退出策略的传言。

但日本央行面临一个棘手的平衡问题。该央行必须让市场相信它手上有行动计划，但如果透露得太快太多，投资人可能会抛售公债，推动收益率大涨，从而破坏市场稳定。

最近加拿大央行让市场大感意外，该行暗示可能比外界此前的预期更早升息。

但该国周五公布的数据显示，5月通胀率降幅超过预期，这降低了提早升息的可能性。

因此，该行也需要在葡萄牙的度假胜地躲避一下。

主要央行利率相关图表：reut.rs/2syEhEZ (完)