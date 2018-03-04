一周经济焦点：重大政治事件将盖过欧洲央行会议的影响

路透法兰克福3月2日 - 下周从选举到贸易战等重大政治事件将盖过欧洲央行政策会议的影响，让投资者担心不已，而在最近股市大跌后，市场仍可能继续波动。

资料图片：2017年11月，欧元纸币。REUTERS/Benoit Tessier/Illustration

德国在选举完成近半年后可能终于得以组建政府，而欧元区第三大经济体意大利的政治角力才刚刚开始，因民调显示周日选举结果可能混乱且不明确。

欧洲政治风波赶上了一个尤为敏感的时点，在特朗普宣布新的限制措施，并称”贸易战是好事，我们能轻松取胜”之后，美国政府看来正蓄势发动一场全面的贸易战。

意大利选举几乎肯定会产生悬峙议会，这将导致持续数周的谈判。投资者担心这可能产生一个七拼八凑的执政联盟，不会太稳定，而且可能难以弥合重大政治问题的分歧，包括该国与欧盟的关系。

“我们预计这样的政府无论是只由中右翼政党组成，还是由传统的中左翼和中右翼政党联合组成，都将在下届议会期间面临政府危机及/或提前选举的风险，”巴克莱的分析师Fabio Fois称。

“我们认为对于政治不稳定的担忧将带来很大的阴影，因未来的联合政府可能把几个政党绑到一起，而这几个政党在财政政策、结构性改革实施、以及与欧盟伙伴和权力机构的关系等重大问题上存在很大分歧，”Fois补充说道。

德国方面，当潜在联盟伙伴投票赞成组成执政联盟，最终也能组建政府时，对总理默克尔的考验可能将告一段落。

即便达成协议将产生一个亲欧政府，最终可能推动一项关于欧洲的重要改革，但为组建政府经历了五个月的折腾，默克尔的权势似乎也因此被削弱。

“无论投票结果如何，下届政府可能都不如前一届稳定，”美银美林指出“对默克尔连任的讨论可能更加激烈...2021年秋天之前举行新选举的风险仍在...”

**贸易问题和欧洲央行**

目前欧元区的经济状况为10年来最佳，增长远高于趋势水平，就业处于纪录高位，虽然最近的一些指标暗示，经济增长可能已经触顶。

但政治杂音可能使欧盟对美国贸易限制措施的回应变得复杂，这是欧洲大陆国家决策者的一大担忧，因为欧盟可能是唯一一个大到能给予美国有效回击的经济体。

美国总统特朗普周四宣布，将对进口钢铁和铝产品课征高额关税以保护美国生产商。这可能导致中国和欧洲等主要贸易伙伴的报复。

“报复行动可能集中在某些农产品上，那将损及美国那些非常支持特朗普的州，”荷兰国际银行的Arjen van Dijkhuizen称。“我们认为贸易保护主义大幅上升是我们对全球贸易展望的主要风险。”

贸易战可能爆发，以及一些美国官员试图口头打压美元汇率，也可能使得欧洲央行的工作复杂化，该央行周四将开会讨论在实施多年非常规刺激之后该如何将政策正常化。

路透调查显示，决策者已强调过强势欧元是一个主要担忧来源，该央行可能坚决保持政策稳定，因担心市场动荡、汇率，以及整体和基础通胀下降。

消息人士称，决策者可能讨论放弃所谓的宽松偏向，即欧洲央行在必要时可能增加购债的措辞。但全面调整其政策指引或要晚些时间在进行，可能要等到夏季过后。

欧洲央行总裁德拉吉也可能会重申1月发出过的讯息，即如果美国寻求口头打压美元以获得贸易竞争优势，该行可能不得不重新讨论政策。

不过鉴于经济快速增长，欧洲央行仍可能将在今年底结束2.55万亿欧元(3.14万亿美元)的购债措施，因相信通胀终将上升，尽管只会缓慢上升。

德拉吉不大可能强调退出前景，但也不可能完全打消这种前景，要是这样做，将会被投资者视为确认了他们的基础情景假设，这些假设包括继短时间缩减购债之后于12月停止购债，以及在2019年中期升息。

“除非周日意大利和德国的政治事件意外导致市场大幅震荡，否则下周欧洲央行会议将会再次对退出量化宽松保持谨慎且非常微妙的态度，”ING的经济分析师Carsten Brzeski称。(完)