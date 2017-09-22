一周经济焦点：德国总理默克尔赢得连任无悬念 组建政府或生波折

路透柏林9月22日 - 乍眼看去，德国的联邦选举似乎已是大势底定。所有主要的调查都预测，现任总理默克尔执掌的保守派将赢得头名。根据这个调查结果，应当意味着德国不会出现政治动荡。

但这只是第一眼看上去。魔鬼将隐藏在周日选举之后组建哪种执政联盟的细节当中，以及默克尔的经济政策是否还能保持原封不动。

这些政策的执行期间，德国经济繁荣，消费者信心上升。

但是要保持现状，一定程度上将取决于默克尔的中右德国基督教民主党(CDU)/基督教社会联盟(CSU)组合在选举中相对于德国社会民主党(SPD)的表现了。

而极右翼的德国新选择党(AfD)、亲商的自由民主党(FDP)等党派则可能则可能左右形势。

因此几个百分点将会决定默克尔的联盟选项，以及她未来四年的政策议程--这会左右德国对欧元区一体化、减税、政府支出及政府资产私有化的立场。

“下周关键在于政治事件，而这又意味着德国政治，”太平洋投资管理公司(PIMCO)资深投资组合经理人Andrew Bosomworth表示。PIMCO是全球最大的债券型基金之一。

基本假设情景是默克尔将会胜选，第四度连任德国总理。“一大问题在于她将和哪个政党组成联合政府，”Bosomworth表示。

由于反移民的AfD和主张社会自由的FDP，在2013年败北后，今年料将轻松跨5%门槛进入下议院，这使得联合政府的组建变得更加棘手。

这意味着传统的两党联盟--像是默克尔领导的CDU/CSU与FDP组成的黑黄联盟，或是SPD和绿党组成的红绿联盟，可能都无法拿下稳定的多数。

因此最可能的情景是默克尔阵营和社会民主党再次形成“大联盟”，通常这是最后的选择，或者国家层面未尝试过的保守派三方结盟，与自由民主党和绿党联合执政，根据党派代表颜色被称为“牙买加联盟”。

这两种选择都基本上意味着继续基民/基社党的经济政策，包括加强欧元区内合作，签订更多自由贸易协定和少量减税。

“如果默克尔的保守党如预期获得胜利，市场反应将比较平静。默克尔胜利基本上已反映在价格上，”Bosomworth称。

**黑-黄联盟**

不过去年美国和英国的大选显示出，民调有可能大错特错。保守党派和自由民主党有可能获得足够选票结成黑黄联盟。

这种情况可能带来一些市场波动，因为自由民主党不那么愿意帮助欧元区其他国家，其领导人批评法国总统马克龙打造欧元区联合预算的计划。

一些投资者已经发出警告，认为黑-黄联盟可能再度引爆欧元区债务危机。

这样的担忧是有根据的，即投资者可能将资金从南欧国家的公债市场撤出。

但贝伦贝格银行分析师Holger Schmieding认为这些忧虑都是夸大其词。“自由民主党进入政府并不会危及欧洲改革。”

鉴于自由民主党呼吁对国有资产私有化，比如政府在德国商业银行(CBKG.DE)、德国电讯(DTEGn.DE)和德国邮政(DPWGn.DE)的持股，那么黑-黄联盟的情景若成真，料将推高一些股票。

“如果黑-黄多数联盟成立，德国股市DAX指数.GDAXI或录得小幅跳涨。”Sal. Oppenheim的经理Joerdis Hengelbrock说道。

不管围绕默克尔未来的联盟伙伴存在几多不确定性，诸如巴菲特等投资者所押定的是，默克尔仍将继续担任德国总理。

“默克尔拥有杰出的人格魅力，”巴菲特对德国商报(Handelsblatt)表示，“就我个人所见，德国和世界需要一位像默克尔这样的领导力。”（完）