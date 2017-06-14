全球能源需求增速连续第三年放缓 煤炭需求占比下降--BP

路透伦敦6月13日 - 石油巨擘BP(BP.L)周二发布报告称，由于中国能源消费增速下降至近20年来谷底，使得全球能源需求保持着去年疲软增长的态势；而可再生能源则呈蓬勃发展。

需求增长较慢已连续第三年帮助抑制了温室气体排放速度加快，但排放仍然远超出2015年巴黎气候协定中所设定的目标。

BP称在整体能源需求中，煤炭需求占比降至2004年以来最低的约28%；煤炭产量也出现了有史以来最大年度降幅。

BP在其世界能源统计年监称，2016年全球能源需求增长了1%，增速与之前两年相当，但远远低于1.8%的10年均值。

“这是全球能源需求连续第三年呈现增长疲弱...新常态是，需求的增长全部来自发展中经济体”，特别是中国和印度，BP首席经济学家Spencer Dale告诉路透。

中国能源需求在2015年和2016年分别增长1.2%和1.3%，尽管仍是全球最大升幅，但创下自1997-98年以来最低的两年增幅。

在化石燃料中，石油需求去年的增幅最大，为1.6%，因为原油价格较低刺激了消费。

石油产量增长0.5%或40万桶/日，此为2009年以来最低升幅，由于能源企业大幅削减支出。

美国廉价且充裕的天然气供应，以及中国推动电厂改用较清洁的燃料，导致煤炭需求下滑1.7%。煤炭是污染最严重的化石燃料。

太阳能和风能等可再生能源为增长最为迅速的能源，增幅达12%，且在总体需求增长中占据三分之一。

不过可再生能源在全球初级能源中的比重仅占4%。与此同时，中国首次取代美国，成为全球最大的可再生能源发电生产国。(完)