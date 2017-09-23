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美元兑日圆走软 因担忧朝鲜局势
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2017年9月23日 / 凌晨1点45分 / 1 个月前

美元兑日圆走软 因担忧朝鲜局势

1 分钟阅读

路透纽约9月22日 - 美元兑日圆周五走软，因朝鲜半岛局势再度趋紧，以及美国12月升息预期升温带来的提振消退。

美元兑日圆跌0.42%，报111.99日圆，势将结束五日连涨。

朝鲜周五表示，可能在太平洋进行一枚氢弹试验。此前美国总统特朗普誓言要摧毁该国。朝鲜领导人金正恩称，要让“精神错乱”的特朗普为他的威胁付出沉重代价。

“周末来临前，美元小幅承压。联邦公开市场委员会(FOMC)会议后的涨势明显失去部分动能，”Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示。

“朝鲜紧张局势不断加剧，使美元遭遇一定的卖压，尤其是兑日圆。”

日圆通常会在出现危机时受益，因日本的净债权国地位，以及预期日本投资者将会把资产汇回国内。

“别忘了，日圆是从约两个月低位反弹，”Esiner说。

美元兑日圆周四触及两个月峰值112.71日圆，之前日本央行保持购债承诺不变，且美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的政策声明暗示，仍有意在12月升息。

美元指数跌0.13%，报92.136。

英镑兑美元和欧元周五走软，之前英国首相特雷莎·梅在意大利发表讲话，但未能提供英国退欧后，将如何获取欧洲单一市场准入的具体细节。

在备受关注的讲话中，特雷莎·梅表示，在为期约两年的脱欧过渡时期，英国应该会继续留在欧盟自由贸易区内，并在脱欧协议方面作出让步，呼吁继续推进退欧磋商。

英镑兑美元下跌0.32%，报1.3534美元，盘中低见1.349美元。

“与市场预计的一样，特雷莎·梅的讲话有些含糊其辞，缺乏细节，且未提供新的基本面方向，”ETX Capital的高级市场分析师NeilWilson在一份报告中写道。

欧元兑美元小涨0.07%，报1.1947美元，交易商认为，周日进行的德国选举不会带来风险。市场普遍预计，德国总理默克尔将赢得连任。(完)

编译 母红; 审校 李军

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