美元在2018年首个交易日跌至逾三个月低位

路透纽约1月2日 - 美元周二在今年的首个交易日跌至逾三个月以来最低，受压于美国温和的通胀前景使得美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能放缓升息步伐的预期。

美元延续了2017年的颓势，去年录得14年来最差年度表现。

“投资者仍对今年升息三次的前景感到质疑，特别是考虑到非常温和的美国通胀背景，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner称。

美元的向上走势受到抑制，因英国央行和欧洲央行等全球主要央行正走向货币政策正常化。

美元指数触及91.751的三个半月低位，尾盘下跌0.3%，报91.887。美元指数去年下滑逾9.8%，为2003年以来最差年度表现。

但欧元却一路飞奔，特别是自去年下半年以来，受欧元区经济前景越来越光明的乐观情绪驱动。

去年，欧元兑美元录得2003年来最佳年度表现，因欧洲经济增强，以及欧洲央行将缩减货币刺激政策的预期不断加强。

欧元今年开局上涨，攀升至近四个月高位1.2082美元，尾盘升0.3%，报1.2049美元。

周二公布的一项调查显示，欧元区制造业以逾20年最快增速为2017年划上句点，而需求的不断上升又预示着，新一年会有较高的起点。

欧洲央行执委科尔在周末的讲话也提振欧元。他表示，欧洲央行的购债计划9月到期后“有可能”不会再度延长。

美元兑日圆下跌0.4%，报112.32日圆。日圆继续受益于上周发布的日本央行会议记录。

该会议记录显示，如果经济继续改善，部分委员考虑收紧货币政策，这将是日本央行在策略上的重大转变，日本央行被认为将是最后一个撤走宽松货币政策的央行。（完）