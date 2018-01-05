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美元兑多数货币回落 欧元逼近三年高位
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#国际财经
January 5, 2018 / 12:16 AM / 2 days ago

美元兑多数货币回落 欧元逼近三年高位

1 分钟阅读

路透纽约1月4日 - 美元周四下跌，未能守住前日受乐观经济数据提振录得的升幅，因欧元恢复升势，逼近三年来最高水平。

美国民间就业报告强于预期，一度扶助美元兑欧元缩减跌幅，扩大兑日圆涨幅，但走势维持的时间不长。

“美元的此轮小涨很快消退，过去几周的颓势卷土重来，”瑞穗实业银行外汇策略师Sireen Harajli称。

她还称，尽管ADP民间就业数据好于预期，可能使投资者对周五将出炉的非农就业报告抱有很高的预期，但看似市场并不像推高美元。

民间就业服务机构ADP Employer Services周四表示，12月美国民间就业岗位增加25万，为3月以来最大月度增幅，远高于经济学家预估的新增19万个工作岗位。

投资者现在聚焦周五的非农就业报告，预计12月新增就业岗位19万个。

美元兑日圆JPY=上涨0.2%，报112.78日圆，因市场的风险意愿强劲。

欧元兑美元EUR=稍早低见1.2005美元，随后反弹至1.2089美元，尾盘升0.5%，报1.2068美元。

比特币在Bitstamp交易平台BTC=BTSP尾盘缩减跌幅，仅下跌0.8%，报15,007美元。比特币在12月中创纪录高位后已跌去逾四分之一的价值。（完）

编译 刘静/杜明霞；审校 母红/徐文焰

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