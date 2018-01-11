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美元兑日圆下跌 因报导称中国可能暂停购买美债
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January 11, 2018 / 12:11 AM / 2 days ago

美元兑日圆下跌 因报导称中国可能暂停购买美债

1 分钟阅读

路透纽约1月10日 - 美元兑日圆周三跌至逾六周低位，兑一篮子主要货币下跌，此前有报导称，中国准备放慢或者暂停购买美债。

彭博周三援引知情人士报导，负责中国外汇储备管理的官员已建议放缓或停止购买美国公债。

美元兑日圆下跌1.13%，报111.37日圆，盘中触及11月底以来最低的111.29日圆。

“如果报导变成事实，中国不再将美国公债看做是有吸引力的选择，后果可能很严重，因中国是美国公债的最大持有国家，”OANDA高级市场分析师Craig Erlam称。

美元指数下跌0.23%。

“就在美国联邦储备委员会(FED/美联储)将要放弃作为最后的买家之际，中国给美债市场施压力，”BK Asset Management外汇策略董事总经理Boris Schlossberg称。

“美元在今日之前已经明显疲弱，尽管美国数据仍强劲和收益率继续上涨，”他称。

美元急挫，因日本央行减少购买日本长债的举措本周震撼了外汇市场。周二，美元兑日圆下跌0.39%。

美元兑加元CAD=和墨西哥披索MXN=上涨，此前路透报导称，加拿大越发确信美国总统特朗普将在美墨加1月底第六轮磋商时宣布有意退出北美自由贸易协定(NAFTA)。

美元兑加元升0.65%，兑墨西哥披索涨0.47%。

英镑兑美元下跌，因投资人在英镑上涨后锁定获利，在看见新的重大诱因前不愿进一步推高英镑。（完）

编译 刘静；审校 利棣儿

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