美元录得2015年以来最长跌势 受累于美国政府关停忧虑

路透纽约1月19日 - 美元兑一篮子货币周五在三年低位之上持稳，但连续第五周周线下跌，创2015年5月以来的最长跌势，对美国政府关停的担忧拖累美元。

周四，美国众议院通过了为政府融拨款2月16日的议案，以避免当前拨款法案到期后政府机构从周六开始关停。最新议案还未获得参议院的批准，前途未卜。

美国参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)周五与美国总统特朗普会面，为避免政府关停寻找办法。舒默表示取得了一些进展，但仍有“许多分歧”。

“本周初，这还是一个外部风险，现在成了真正的风险，”法国农业信贷银行外汇策略师Vassili Serebriakov在谈到政府关停时称。

尽管政府关门的可能性增加，美元兑一篮子主要货币的贸易加权指数仍持稳。

一些投资者淡化政府关停可能性，称市场影响仅会是轻微的。

2026 GMT，美元指数升0.06%，报90.591。本周该指数触及2014年12月以来最低，投资者卖出，因预计更多央行将加入到美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息行列。多年来，各国央行实施超宽松货币政策，以抗击2008年全球金融危机和随后出现的经济衰退。

欧元下跌0.06%，报1.2230美元，低于周三触及的1.2323美元的三年高位。在下周四欧洲央行召开会议前，欧元录得连续第五周周线上涨。

美元兑日圆下跌0.41%，报110.64日圆，从周三触及的四个月低位110.19日圆反弹的势头消逝，尽管美国10年期公债收益率升至2014年9月以来最高水平。(完)