美元指数跌至三年新低 兑主要货币普跌

路透纽约1月23日 - 美元兑一篮子主要货币周二延续近期的疲软走势，触及三年新低；之前欧元急升，受助于欧元区消费者信心数据显示，区内经济动能强劲。

美元指数跌0.32%，报90.115，盘中触及2014年12月以来最低90.063。

欧元兑美元EUR=上扬0.29%，报1.2295美元。

欧盟执委会公布的数据显示，1月欧元区消费者信心指数增幅超预期。

“数据告诉我们，欧元区经济增长正在加速。因此我们看到对欧元有大量买盘。”Think Markets的首席市场分析师Naeem Aslam说。

分析师称，投资者还关注周四举行的欧洲央行会议，从中寻找货币政策前景的线索。

“目前，市场对欧洲央行未来行动的预期很乐观，”XE的首席市场策略师Lennon Sweeting说。

欧元今年上扬，因市场越发乐观地认为，经济不断增强，将促使欧洲央行暗示，将以较之前预期更快的步伐，结束持续了数年的经济刺激政策。

日本央行宣布保持货币政策不变后，美元兑日圆未能守住稍早的涨幅。

美元盘中下跌约0.5%，触及上周三以来最低110.31美元。

Sweeting说，“日本央行的政策声明中，没有任何可以作为目前推高日圆的真正理由的暗示。尽管有一些基于基本面或央行预期的布仓操作，但日圆继续受避险情绪支撑表现良好。”

Sweeting表示，美国总统特朗普周二签署行政令，对进口洗衣机和太阳能板征收高额关税的消息给美元空头撑腰，中国和韩国对此予以谴责。

英镑兑美元GBP=升穿1.40美元，触及2016年6月英国公投退欧以来最高，受助于市场越发乐观地认为，英国可能与欧盟签署有利的退欧协议。

墨西哥披索在深跌后削减跌幅，因美国总统特朗普表示，重商北美自由贸易协定(NAFTA)的谈判进展顺利。（完）