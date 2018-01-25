美国财长努钦支持美元走软的讲话助燃了美元跌势

路透纽约1月24日 - 美元兑一篮子主要货币周三跌至三年低位，此前美国财长努钦称，对美元走软表示欢迎，且市场担心美国总统特朗普在本周稍后的讲话中宣布保护主义政策。

努钦在美国总统特朗普抵达瑞士达沃斯前夕发表讲话时称，美元走软对美国贸易有利。

“这是一颗重磅炸弹，因为这是很长时间以来，第一次美国财长发表讲话，反对强势美元，”瑞穗汇市策略师Sireen Harajli表示。

努钦的讲话触发新一轮美元抛盘，并令投资人质疑是否美元走软会给经济提供长期的刺激。

分析师表示，特朗普签署行政令，对洗衣机和太阳能面板实施高额进口关税的作法也给美元空头壮胆。中国和韩国对特朗普此举予以谴责。

“每次出现这样的贸易摩擦，都会增加对美元的负面情绪。”矽谷银行高级汇市交易员Minh Trang表示。

美元指数跌0.99%，报89.235，2014年12月来首次跌穿90。美元兑日圆JPY=下挫约1%。

白宫周三表示，美元非常稳定，特朗普相信自由浮动汇率。

近几个月美元已然承压，因市场认为美联储不再是唯一可能收紧政策的央行，其他地区的经济增长提速，尤其是欧洲经济。

欧元兑美元EUR=升0.84%，周三公布的调查显示，欧元区企业2018年开局表现远远好于路透调查中的全部预估，企业活动增速为2006年中段以来最快。

投资者在等待欧洲央行周四会议，以寻找决策者开始担心近期欧元升势的迹象。

“我预计有关汇率影响的评论会相当谨慎，”U.S Bank Wealth Management高级副总裁Bill Northey称。

Northey称，欧元走强对出口能力、经济成长以及欧洲央行希望达到的通胀目标都有影响。

英镑GBP=升穿1.42美元，因英国就业数据强劲以及美元普跌促使投资人增加英镑多头仓位。（完）