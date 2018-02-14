美元延续跌势 日圆触及五个月高位

路透纽约2月13日 - 日圆周二升至五个月高位，受美元普跌以及对日本央行可能接近撤走创纪录水准的刺激性货币政策的臆测带动。

日圆兑美元JPY=本月升1.5%，得益于上周股市大跌时投资人涌入被认为是较安全的货币。

不过本周尽管风险意愿抬头，但投资人仍卖出美元，买入日圆。美元兑一篮子六种货币下挫逾0.5%，至89.61日低，回吐了上周的部分升幅。上周美元指数的表现为2016年来最佳。

“许多市场人士预计日圆将走强，因日本央行货币政策的扭转还未被消化。”德国商业银行分析师Ulrich Leuchtmann称。

这有助于解释日圆的走势，尽管对日本央行是否将跟随其他央行，在短期内逐步结束宽松货币政策时代尚未达成共识。

“对这一观点我并不买账，”Tempus Inc交易部门副总裁John Doyle称，“上周五我们看到日本央行总裁黑田东彦将续任五年的消息，这暗示我们，政策将一如既往，”Doyle还表示。

Chapdelaine FX外汇部门主管Douglas Borthwick给周二美元/日圆的走势提出了一个不同的解释：“日经新闻昨日报导日本有一个改变规则的想法，希望减少外汇投资人使用的杠杆。”

“这一消息可能是日本政府在警告散户，不要再一边倒的押注美元/日圆。”Borthwick称。

如果日本投资人被迫减少所持杠杆，他们将不得不抛售美元、买入日圆，从而压低了美元/日圆。

日圆兑美元一度大涨1.1%，报107.4日圆，接近9月触及的高位107.32日圆。如果日圆突破该水准，将触及2016年底来最高。

通胀上升前景令投资者本月惶惶不安，并由此导致股市的普遍下挫。

投资人将密切关注周三美国公布的消费者物价指数(CPI)以寻找通胀迹象。

欧元兑美元EUR=升至日高1.237美元，升0.65%，因全球股市反弹鼓励交易商沽出美元，小心翼翼重投较高风险资产。（完）